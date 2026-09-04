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Mưa lớn chia cắt hàng trăm hộ dân ở Gia Lai

Thứ Sáu, 18:35, 04/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai ngập cục bộ, hàng trăm hộ dân bị chia cắt. Chính quyền các địa phương đang bảo đảm nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân ứng phó với lũ.

Tại xã Ia Pa, nước sông Đắk Pi Hao dâng cao, làm ngập sâu ngầm tràn Mơ Năng 2 - tuyến giao thông duy nhất kết nối thôn Mơ Năng 2 với bên ngoài. Hơn 300 hộ, với trên 1.000 nhân khẩu hiện bị chia cắt.

Ông Rơ Lan Lal, Chủ tịch UBND xã cho biết, mưa lớn liên tục cùng nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước tăng nhanh, người và phương tiện không thể qua ngầm tràn.

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Lực lượng chức năng chặn 2 đầu ngầm tràn Mơ Năng 2 (xã Ia Pa) để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Việc chia cắt xảy ra ngay trước ngày khai giảng năm học mới, khiến học sinh tiểu học và THCS trong thôn không thể đến trường trung tâm. Để bảo đảm an toàn, địa phương thống nhất tổ chức khai giảng riêng tại các điểm trường trong thôn vào sáng 5/9.

Ông Rơ Lan Lal cho biết, xã đã đưa lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu vào khu dân cư bị chia cắt; đồng thời bố trí lực lượng tại chỗ túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và người đau ốm.

“Để đảm bảo việc khai giảng, chúng tôi đang chỉ đạo các trường liên quan tới học sinh của thôn Mơ Năng 2, một số học sinh cấp hai và cấp một có thể tổ chức khai giảng riêng đối với thôn này. Hiện tại, xã đang chủ động trong việc đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Trước đó, xã có điều động lực lượng dân quân mang theo các nhu yếu phẩm. Hiện nay, thông tin báo về đảm bảo người dân ổn định, không thiếu thốn nhu yếu phẩm, đảm bảo nước uống và nước sạch", ông Rơ Lan Lal cho biết.

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Cánh đồng 3 thôn tại xã Ia Hiao bị ngập sâu, 200ha lúa và hoa màu ngập sâu trong nước.

Không chỉ gây chia cắt giao thông, mưa lũ những ngày qua còn làm ngập nhiều diện tích lúa, hoa màu tại Gia Lai. Tại xã Ia Hiao, gần 200 ha lúa và hoa màu dọc sông Ayun bị ngập. Đáng lo ngại là nhiều diện tích lúa đang vào đòng, trổ bông, có nguy cơ giảm năng suất, thậm chí mất trắng. Với những ruộng đã chín, người dân tranh thủ thu hoạch khi nước rút.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, cho biết: “Nguyên ba cánh đồng nữa gần 200ha chịu ảnh hưởng. Đối với diện tích lúa đang bị đổ sẽ bị ảnh hưởng, còn nếu không đổ thì không bị lớn. Thứ hai, có chỗ lúa người ta sạ sau đang trổ đòng, kỳ ngập thế này sẽ bị thiệt hại. Có dự án định cư tập trung cho 180 hộ gần hoàn thành. Đường kết nối với hạ tầng trong đó cũng gần hoàn thành, khối lượng bây giờ đạt trên 90%. Trong tháng 9 này sẽ có những hộ đầu tiên di dời vào. Mục tiêu phấn đấu là đến ngày 31/10 sẽ hoàn thành đưa 100 hộ vào trong đó”.

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Nhiều diện tích lúa đang thời kỳ trổ bông, làm đòng có khả năng mất trắng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai thông tin, mưa kéo dài khiến nhiều sông, suối khu vực phía Tây dâng cao. Một số hồ chứa phải điều tiết, xả nước, gây ngập cục bộ tại các xã Ia Pa, Ia Hiao, Đức Cơ, Ia Krêl, Chư Kó và phường Thống Nhất.

Các địa phương đang duy trì lực lượng tại những khu vực xung yếu, hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản và chủ động ứng phó với diễn biến mới. Đến nay, mưa lũ chưa gây thiệt hại về người, song hàng trăm héc-ta lúa, hoa màu và cây trồng đã bị ảnh hưởng. Tỉnh Gia Lai đang tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại tại các địa phương.

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Gia Lai: Mưa lớn, hàng chục hộ dân ở Pleiku ngập sâu

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường tại khu vực Pleiku cũ, tỉnh Gia Lai ngập cục bộ sáng 3/9. Riêng phường Thống Nhất có khoảng 30 hộ dân bị ngập, có nơi nước sâu gần 1m. Lực lượng Công an, Quân đội và chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, bảo đảm an toàn.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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