Gia Lai: Mưa lớn, hàng chục hộ dân ở Pleiku ngập sâu

Khoảng 7h45 sáng, nước từ con hẻm bất ngờ tràn vào căn nhà số 435/6 đường Lý Thái Tổ, phường Thống Nhất của chị Nguyễn Thị Hải.

Chỉ 15 phút sau, nước đã dâng quá đầu gối, chạm mép giường, làm ngập bàn ghế, tủ lạnh cùng nhiều đồ gia dụng.

Chị Hải cho biết, lúc này, phần lớn các hộ trong hẻm đã đi làm hoặc đưa con đến trường, nên không kịp trở tay. Dù ở nhà, chị cũng không kịp di chuyển đồ đạc vì nước lên quá nhanh, khiến nhiều vật dụng bị hư hỏng.

Lực lượng công an phường Thống Nhất tới từng nhà ở các hẻm bị ngập để hỗ trợ.

Chị Hải cho biết, khu vực này bắt đầu bị ngập từ năm 2021, sau khi đường Lý Thái Tổ được nâng cấp, cải tạo.

Người dân mong chính quyền kiểm tra hệ thống thoát nước và sớm có giải pháp khắc phục để không còn nơm nớp lo mỗi khi mưa lớn.

“Từ năm 2021, cũng có một lần ngập như thế này. Nguồn nước này mình không biết ở đâu bởi vì nó quá nhiều, đổ về một lúc trong thời gian ngắn. Tôi nghĩ do cống rãnh bị hẹp, bị nghẹt nước. Nước dồn về nhiều, chỉ có chờ nước rút để dọn dẹp thôi", chị Hải cho biết.

Tại nhiều gia đình, nước ngập nửa mét.

Tại phường Thống Nhất, hàng chục hộ dân bị ngập nặng.

Ngay khi phát hiện các điểm ngập, Công an phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và các lực lượng tại chỗ huy động hơn 100 người hỗ trợ người dân kê dọn, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Nước ở nơi cao dồn về, khiến hầu hết các khu dân cư ở nơi trũng thấp không kịp trở tay. (ảnh: Bá Bính)

Trung tá Phạm Thành Công, Trưởng Công an phường Thống Nhất, cho biết lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, đồng thời triển khai các biện pháp hạn chế nước tiếp tục dồn về khu dân cư.

“Anh em chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự và một số cơ quan liên quan như Phòng Kinh tế Hạ tầng xuống địa bàn để khẩn trương di dời tài sản, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân không bị ảnh hưởng. Đến thời điểm này, chưa có thiệt hại gì về người. Tài sản đã được di dời kịp thời và chúng tôi đang triển khai các biện pháp khắc phục nhằm giảm thiểu lượng nước cũng như lũ tuyến cao đổ về trong khu vực này", Trung tá Phạm Thành Công nói.

Lực lượng công an, quân đội hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Cũng trong sáng 3/9, nhiều khu dân cư trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú và một số tuyến phố tại phường Pleiku bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đầu giờ chiều, nước tại một số khu dân cư đã rút bớt. Các lực lượng vũ trang tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả và bố trí lực lượng túc trực tại những khu vực có nguy cơ ngập trở lại.

Tại phường Hội Phú, nhiều khu dân cư, với hàng chục hộ dân cũng bị ngập lụt. (ảnh: Bá Bính)

Trung tá Mai Thế Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Thống Nhất, cho biết đơn vị bố trí cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám địa bàn, hỗ trợ người dân cả ngày lẫn đêm khi có mưa lớn.

“Chúng tôi đang bố trí 10 người ở các khu vực. Lực lượng này thường xuyên ở với bà con cả ban ngày và ban đêm. Khi có mưa gió lớn, chúng tôi khắc phục luôn tại chỗ để bảo đảm an toàn cho bà con. Mong muốn của chúng tôi là tiếp tục hỗ trợ bà con khắc phục đến khi nào ổn định mới tiếp tục các nhiệm vụ khác. Đối với bà con, chúng tôi luôn làm công tác tuyên truyền trong mùa mưa bão; đề nghị bà con chủ động khắc phục, khi có tình hình mưa bão lớn thì thông báo”, Trung tá Mai Thế Hiệp nói.

Hàng chục hộ dân khu vực Pleiku cũ bị ngập sau mưa lớn