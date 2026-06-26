Mưa lớn dồn dập, 3 nhà máy thủy điện ở Cao Bằng khẩn cấp xả lũ

Ngày 26/6, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, do lưu vực xuất hiện mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về hồ chứa tăng đột biến, 3 nhà máy thủy điện đồng loạt phát thông báo xả lũ, điều tiết hồ chứa.

Gần 186 ha lúa và hoa màu ngập úng sau mưa lớn.

Cụ thể, nhà máy Thủy điện Bạch Đằng ban hành thông báo gửi Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường Tân Giang, Bạch Đằng nhằm chủ động ứng phó hạ du. Thời gian nhà máy bắt đầu xả lũ từ 13h30 ngày 26/6.

Cùng ngày, Nhà máy Thủy điện Tiên Thành (xã Hạnh Phúc) và Nhà máy Thủy điện Bình Long (xã Hòa An) cũng phát thông báo khẩn cấp về việc điều tiết hồ chứa do mưa lớn trên lưu vực. Theo kế hoạch, Nhà máy Thủy điện Bình Long bắt đầu xả nước từ 4h ngày 26/6 để duy trì mực nước hồ ở cao trình 209,8m.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Tài nguyên nước, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ghi nhận lượng mưa rất lớn như Thông Nông hơn 172mm, Tĩnh Túc 167mm, Quảng Lâm 164mm.

Mưa lũ làm 63 ngôi nhà bị ngập dưới 1m, gần 186ha lúa và hoa màu ngập úng. Nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư bị chia cắt; một số quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc cục bộ. Đáng chú ý, trên Quốc lộ 34 qua xã Tĩnh Túc, một cột điện hạ thế bị đổ ra đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả và tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời.

Mực nước sông Hiến lên cao, ngấp nghé bờ kè.

Trước diễn biến mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Công điện số 20 yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Công điện nhấn mạnh các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, không căn cứ vào mực nước thực đo tại thời điểm hiện tại để chỉ đạo ứng phó mà phải chủ động xây dựng phương án theo dự báo đỉnh lũ. Việc cảnh báo, chuẩn bị sơ tán dân và bố trí lực lượng ứng trực phải hoàn thành trước khi mực nước vượt báo động III.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương thông báo kịp thời đến từng hộ dân trong vùng có nguy cơ ngập lụt, chủ động di dời người già, trẻ em, người bệnh và người khuyết tật đến nơi an toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng cứu hộ, cắm biển cảnh báo, kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan, chậm triển khai hoặc không thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống thiên tai.