Mưa lũ tàn phá đường xá, gây ngập cục bộ, Cao Bằng khẩn trương ứng phó

Cơn mưa lớn kéo dài khiến các xóm Bằng Ca, Bản Thuộc, Đồng Tâm Nà Vị, Nà Quản thuộc xã Lý Quốc, xóm Sơn Hà, xã Thông Nông bị ngập lụt. Lượng mưa từ 19h00 đo được tại các trạm Minh Long (xã Lý Quốc) 314 mm; trạm Đàm Thủy (xã Đàm Thủy) 213mm; Quang Long 118 mm.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị sụt lún, sạt lở

Theo thông tin sơ bộ, mưa lớn đã làm 114 nhà dân tại xã Lý Quốc bị ngập nước; tuyến Quốc lộ 4A tại khu vực cầu Bản Thầng bị ngập sâu khoảng 0,7m; tuyến giao thông nông thôn xóm Bản Thang, khu vực cầu Nà Mu bị ngập sâu trên 3m; Trường Mầm non và Trường Tiểu học Minh Long bị ngập nước. Nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lớn cục bộ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất trong thời gian tới là rất cao, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và hạ tầng thiết yếu.

Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công điện khẩn trương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập úng cục bộ trên địa bàn. Khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức trực ban 24/24 giờ; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân di chuyển tài sản, nhu yếu phẩm và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Tỉnh Cao Bằng yêu cầu các đơn vị chủ động kiểm tra các công trình hạ tầng thiết yếu, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện, thông tin liên lạc để có phương án bảo đảm an toàn, tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác tình hình thiệt hại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ đến chính quyền cơ sở và nhân dân.

Sở Xây dựng, chủ trì kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, công trình công cộng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Phối hợp với các địa phương khẩn trương triển khai phương án khắc phục các điểm giao thông bị ngập úng, chia cắt; bảo đảm giao thông thông suốt ngay sau khi điều kiện cho phép. Chỉ đạo kiểm tra an toàn các công trình xây dựng, khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở taluy, đá lăn.

Tỉnh Cao Bằng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn trên địa bàn

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán nhân dân và xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh. Phối hợp với địa phương tổ chức phân luồng giao thông, kiểm soát các khu vực nguy hiểm; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực bị ảnh hưởng thiên tai. Sẵn sàng lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.