Mưa lớn gây ngập cục bộ, sạt lở tại Hà Tĩnh

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, lượng mưa từ 19h ngày 10/9 đến 6h ngày 14/9 tại nhiều địa phương ở mức cao. Kỳ Anh ghi nhận 439,63mm, Hương Trạch 420,9mm, Hòa Duyệt 348mm, Hà Tĩnh 334,7mm và Hương Khê 323,8mm.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Hà Tĩnh xuất hiện ngập cục bộ, sạt lở và ảnh hưởng sản xuất.

Mưa lớn khiến nhiều nơi xuất hiện ngập cục bộ, sạt lở và ảnh hưởng sản xuất. Đáng chú ý, tại xã Kỳ Anh, 60ha lúa hè thu chưa thu hoạch tại thôn Phú Long và thôn Kỳ Phú bị gãy đổ hoàn toàn, ngập nước. Tại xã Vũ Quang, khoảng 4ha mía bị đổ ngã; một số vị trí trên đường giao thông, bờ sông và khu vực gần nhà dân xảy ra sạt lở.

Trên quốc lộ 15, đoạn Km434+600 qua xã Phúc Trạch bị ngập sâu khoảng 40cm. Đơn vị quản lý đã bố trí lực lượng canh gác, cấm người và phương tiện qua đoạn đường nguy hiểm. Một số xã khác cũng xảy ra ngập đường, sạt lở cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Công an xã Kỳ Văn giúp dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Đến 7h ngày 14/9, mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông La vẫn dưới mức báo động I. Tuy nhiên, nước tại nhiều hồ chứa lớn tiếp tục tăng nhanh so với ngày trước đó. Một số công trình thủy lợi, thủy điện đang điều tiết xả nước để bảo đảm an toàn hồ đập, trong đó thủy điện Hố Hô xả 168m3/s; hồ Thượng Sông Trí 36m3/s; hồ Đá Hàn 23m3/s.

Trước diễn biến mưa lớn, Hà Tĩnh duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mực nước sông, hồ chứa; đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.