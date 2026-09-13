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Nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn ứng phó mưa lớn

Chủ Nhật, 17:51, 13/09/2026
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VOV.VN - Trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một số hồ chứa tại Hà Tĩnh đang xả tràn, trong khi nhiều công trình thủy lợi, thủy điện được điều tiết vận hành nhằm bảo đảm an toàn vùng hạ du.

Theo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, từ 9h ngày 13/9, hồ Bộc Nguyên bắt đầu xả tràn với lưu lượng 5m³/s. Tùy diễn biến thời tiết, lưu lượng xả tại hồ có thể tăng lên tối đa 60m³/s.

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Hồ Bộc Nguyên vận hành xả tràn ứng phó với mưa lũ. (Ảnh: Tuấn Trần).

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đề nghị UBND các xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Thạch Hà... khẩn trương thông báo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ.

Trước đó, từ 10h ngày 12/9, hồ Kim Sơn và hồ Thượng Sông Trí bắt đầu xả tràn, với lưu lượng theo phương án vận hành từ 5-60m³/s. Hồ Tàu Voi xả tràn từ 8h ngày 13/9, lưu lượng từ 3-40m³/s.

Đến 9h ngày 13/9, hồ Kim Sơn được điều tiết xả với lưu lượng 10m³/s; hồ Thượng Sông Trí 6m³/s và hồ Khe Xai 5m³/s. Nhà máy Thủy điện Hố Hô vận hành xả nước từ 22h ngày 11/9, với lưu lượng từ 50-400m³/s.

Ngày 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ sáng đến đêm 13/9, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm. Từ chiều tối cùng ngày, khu vực ven biển Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đến 7h ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, đi vào đất liền Hà Tĩnh và khu vực phía Bắc Quảng Trị; sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngày và đêm 14/9, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Ngày và đêm 15/9, mưa giảm còn phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Đợt mưa lớn có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Bá Thăng/VOV.VN
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