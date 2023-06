Mưa lớn gây ngập úng miền núi Đông Bắc, các tỉnh Tây Bắc sẵn sàng ứng phó lũ quét

PV/VOV- Đông Bắc thông tin, tại TP. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), mưa lớn kéo dài với lưu lượng khá cao khiến nhiều điểm trên đường Bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Quang Khải, khu vực thôn Bản Viển (xã Hoàng Đồng)… bị ngập cục bộ, nhiều phương tiện giao thông chết máy. Mưa lớn kéo dài dẫn tới mực nước các sông lên nhanh có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng khu vực đô thị và vùng trũng thấp ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân. Chính vì vậy tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cấp, ngành liên quan và người dân tập trung theo dõi sát diễn biến mưa, lũ để có giải pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra…

Khu vực cầu chui gần ngã tư Mỹ Sơn, thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) bị ngập do mưa lớn

Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cho biết: "Chúng tôi chỉ đạo, thường xuyên cập nhật thông qua nhóm Zalo của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện, trong đó yêu cầu các xã chủ động kiểm tra, rà soát, nếu có vấn đề gì phải báo cáo, xử lý ngay. Lãnh đạo xã cũng đi kiểm tra trực tiếp tại các thôn; dân quân, Công an viên lập biển cảnh báo, trực 24/24 ở đó để nhắc nhở bà con, kịp thời ứng phó nếu sự cố xảy ra".

Còn tại các tỉnh vùng núi Bắc Kạn, Cao Bằng những ngày qua ngoài mưa lớn còn xuất hiện dông lốc khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái, sạt lở đất đá vào nhà. Đặc biệt tại Bắc Kạn, ngày 22/6, ông L.V.T. tại xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm bị sét đánh tử vong khi đang trú mưa ở trong lán trên nương. Mới đây nhất, tối 24/6, đất đá sạt lở vùi lấp một ngôi nhà tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn làm một cháu bé 7 tuổi tử vong; nhiều tuyến giao thông liên xã, liên huyện tại hai tỉnh này bị ách tắc, một số công trình như cầu, kè suối, mương thủy lợi bị lũ gây hư hại. Mưa lũ cũng gây một số thiệt hại các diện tích ngô, lúa và ao nuôi thủy sản.

Từ đêm 24/6 đến trưa ngày 25/6, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to

Bà Nguyễn Thị Lê, Trưởng phòng phòng chống thiên tai - Chi cục Thủy lợi Bắc Kạn cho biết thêm: "Ưu tiên trước mắt là theo phương châm 4 tại chỗ, khi có nguy cơ thiên tai cơ cao, cảnh báo mưa lớn sẽ di dời người dân đến các khu vực an toàn như trường học, nhà họp thôn, trạm y tế.. được xây dựng kiên cố để đảm bảo tránh tạm thời".

Hiện trường sạt lở tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) tối 24/6 khiến 1 cháu bé tử vong

Đại diện MTTQVN tỉnh Bắc Kạn đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé tử vong tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn

Do điều kiện địa hình đồi núi chia cắt, hiện cả 2 tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn có khoảng 3.200 hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở đất. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí nên nhiều năm qua các địa phương này chưa thể bố trí di dời người dân đến nơi an toàn.

Còn tại tỉnh Quảng Ninh, 1 số tuyến phố ở Đông Triều, Uông Bí cũng bị ngập cục bộ; các khu vực miền núi huyện Ba Chẽ, Bình Liêu hiện vẫn có mưa theo đợt. Ông Vi Thanh Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Ba Chẽ thông tin: "Rạng sáng và cho tới hiện nay, tại Ba Chẽ mưa theo cơn, lúc mưa to, lúc mưa nhỏ. Mực nước ở các sông suối ở mức trung bình, chưa có ngập lụt và hiện nay chưa có sạt lở. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và cảnh báo bà con ở các ngầm tràn".

Yên Bái, Điện Biên chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

PV Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc cho biết, hôm nay (25/6), phía Tây Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung chính ở các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi cao.

Cây quế bị gãy đổ do mưa bão

Để chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các thành viên và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, thông báo, hướng dẫn kịp thời các cấp chính quyền và người dân nhằm chủ động phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại…

Bà Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: "Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn từ cấp huyện đến xã tổ chức trực ban 24/24 giờ. Huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi sát sao tình hình diễn biến thời tiết, sẵn sàng nhân lực, phương tiện để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt, thông tin liên lạc trong mọi tình huống".

Theo PV Vũ Lợi/VOV- Tây Bắc, trong nhiều giờ qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, lượng mưa đo được trong 6 giờ qua tại nhiều địa phương trong tỉnh khá lớn như: Mường Mùn 68mm, Ảng Nưa 62mm, Pha Đin 49mm... Dự báo trong nhiều giờ tới, lượng mưa phổ biến là từ 20 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Mưa lớn làm gãy đổ một số cây xanh trên các tuyến đường ở TP Điện Biên Phủ

Xác định mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hả tầng... nên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng tránh, nhằm giảm thiểu các thiệt hại.

Ông Trần Thanh Kiên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên cho biết: hiện một số tuyến đường nội huyện Tủa Chùa và huyện Điện Biên Đông đang có nguy cơ sạt lở cao; vì vậy, ngành đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ chủ động máy móc, nhân lực, sẵn sàng đảm bảo giao thông khi có sạt lở xảy ra, đảm bảo cho các thí sinh đi lại thuận lợi trong kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới.