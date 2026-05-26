  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cải chính

Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên Quốc lộ 6, giao thông bị ảnh hưởng

Thứ Ba, 10:15, 26/05/2026
VOV.VN - Mưa dông kéo dài từ ngày 21-25/5 khiến nhiều vị trí trên Quốc lộ 6 xảy ra sạt lở taluy dương, taluy âm, đất đá tràn mặt đường, gây hư hỏng hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, do ảnh hưởng của các đợt mưa dông kéo dài từ ngày 21 đến 25/5/2025, trên Quốc lộ 6 đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cụ thể, tại Km363+410 phía phải tuyến, mưa lớn gây sạt lở taluy âm, làm sụt lún hệ thống kè rọ thép, xói trôi 2 đốt cống và gây lún sụt mặt đường. Hiện đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đang khẩn trương triển khai các biện pháp cảnh báo, tổ chức bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Tại Km398+360 phía phải tuyến, xuất hiện cung sạt lớn tại taluy dương, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt trượt nếu mưa kéo dài trong những ngày tới.

Công nhân đang khắc phục một điểm sạt lở trên Quốc lộ 6.

Trong khi đó, tại Km421+450, sạt lở taluy dương đã làm đẩy trồi mặt đường, gây hư hỏng hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến. Đáng chú ý, tại Km460+930, đất đá từ taluy dương sạt xuống đã vùi lấp khoảng 2/3 mặt đường, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông của các phương tiện và gây mất an toàn giao thông.

Hiện các lực lượng chức năng cùng đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương hót dọn đất đá, cắm biển cảnh báo, đồng thời theo dõi sát diễn biến hiện trường để kịp thời triển khai các phương án xử lý.

Một điểm sạt lở trên Quốc lộ 6, giao thông bị ảnh hưởng

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 đã yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuần đường, kiểm tra các vị trí xung yếu, chủ động bố trí nhân lực, máy móc và vật tư để xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến Quốc lộ 6.

Phi Long/VOV.VN
Tag: Quốc lộ 6 sạt lở mưa lớn giao thông Cục Đường bộ Việt Nam taluy dương taluy âm đất đá an toàn giao thông thiên tai
VOV.VN - Vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Đến rạng sáng 15/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ nạn nhân và thông tuyến giao thông.

VOV.VN - Vụ sạt lở đất xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Khe, tỉnh Phú Thọ chiều 14/12 khiến 3 người bị vùi lấp, giao thông ách tắc cục bộ. Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện, ưu tiên cao nhất cho công tác cứu nạn.

VOV.VN - Bộ Xây dựng ban hành Quyết định Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 3, đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thái Nguyên và tuyến Quốc lộ 6 qua tỉnh Điện Biên.

