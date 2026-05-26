Theo Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, do ảnh hưởng của các đợt mưa dông kéo dài từ ngày 21 đến 25/5/2025, trên Quốc lộ 6 đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên Quốc lộ 6, giao thông bị ảnh hưởng

Cụ thể, tại Km363+410 phía phải tuyến, mưa lớn gây sạt lở taluy âm, làm sụt lún hệ thống kè rọ thép, xói trôi 2 đốt cống và gây lún sụt mặt đường. Hiện đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đang khẩn trương triển khai các biện pháp cảnh báo, tổ chức bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Tại Km398+360 phía phải tuyến, xuất hiện cung sạt lớn tại taluy dương, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt trượt nếu mưa kéo dài trong những ngày tới.

Công nhân đang khắc phục một điểm sạt lở trên Quốc lộ 6.

Trong khi đó, tại Km421+450, sạt lở taluy dương đã làm đẩy trồi mặt đường, gây hư hỏng hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến. Đáng chú ý, tại Km460+930, đất đá từ taluy dương sạt xuống đã vùi lấp khoảng 2/3 mặt đường, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông của các phương tiện và gây mất an toàn giao thông.

Hiện các lực lượng chức năng cùng đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương hót dọn đất đá, cắm biển cảnh báo, đồng thời theo dõi sát diễn biến hiện trường để kịp thời triển khai các phương án xử lý.

Một điểm sạt lở trên Quốc lộ 6, giao thông bị ảnh hưởng

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 đã yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuần đường, kiểm tra các vị trí xung yếu, chủ động bố trí nhân lực, máy móc và vật tư để xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến Quốc lộ 6.