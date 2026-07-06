Mưa lớn gây sạt lở, nhiều tuyến đường ở Điện Biên, Lai Châu bị chia cắt

Nhiều tuyến đường, giao thông ở Điện Biên bị chia cắt

Do ảnh hưởng hoàn lưu suy yếu của cơn bão số 1 đã khiến mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên, gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đến 15h ngày 6/7, vẫn còn 2 tuyến đường tại xã Tủa Chùa bị ách tắc, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục để sớm thông xe.

Vị trí sạt lở, mất đường tại Km2+250 đường tỉnh 140B đoạn Huổi Só - Huổi Lóng.

Theo Công ty Cổ phần Đường bộ 226, từ sáng 6/7, trên các tuyến Quốc lộ 6 tại Km436+050; đường tỉnh 140B đoạn Đèo Gió - Tả Sìn Thàng, đoạn Huổi Só - Huổi Lóng, đoạn Huổi Lóng - Tả Phìn và Đường tỉnh 144 đoạn Tủa Chùa - Huổi Mí đã xảy ra nhiều điểm sạt lở taluy dương, taluy âm, bùn đất tràn mặt đường, gây ách tắc giao thông tại nhiều vị trí.

Đến 15h cùng ngày, các đơn vị đã cơ bản xử lý, đảm bảo lưu thông trên nhiều tuyến. Riêng hai tuyến Huổi Só - Huổi Lóng và Đèo Gió - Tả Sìn Thàng vẫn đang bị tắc do khối lượng đất đá sạt lở lớn. Công ty Cổ phần Đường bộ 226 vẫn đang huy động máy móc, nhân lực tập trung hót dọn đất đá, nỗ lực thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Hiện đơn vị quản lý vẫn đang huy động máy móc, nhân lực tập trung hót dọn đất đá, nỗ lực đảm bảo giao thông.

Theo cảnh báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 1 kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm mùng 5 đến sáng 6/7, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Sín Chải 129mm, Huổi Só 112mm, Lao Xả Phình 84mm, Nà Sáy 83mm...

Đến 15h cùng ngày 2 tuyến Huổi Só - Huổi Lóng và Đèo Gió - Tả Sìn Thàng đường tỉnh 140B vẫn đang bị tắc do khối lượng đất đá sạt lở lớn.

Cảnh báo trong nhiều giờ tới, Điện Biên tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng tại vùng trũng thấp. Người dân cần hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo của cơ quan chức năng để chủ động phòng tránh.

Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở nhiều nơi ở Lai Châu

Còn tại Lai Châu, từ chiều 5/7 đến trưa 6/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng xã Hua Bum ghi nhận lượng mưa lên tới 275mm. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng diện rộng, sạt lở trên nhiều tuyến giao thông, làm hư hỏng công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa, gây nguy cơ sạt lở cao trên các tuyến giao thông

Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã làm thiệt hại đáng kể về nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và tài sản của người dân. Trong đó, khoảng 21ha lúa mùa mới cấy tại các bản Pù Cáy, Cang Cai, Phiêng Cẩm, Mạ, Mường Than, Mường, Hua Nà và Cẩm Trung bị ngập úng, đất đá vùi lấp và sạt lở bờ ruộng. Nhiều ao nuôi thủy sản tại các bản Cang Cai, Mường Than, Cẩm Trung, Khiêng Ngà và Mường bị sạt lở, vỡ bờ khiến cá thất thoát.

Ngay sau khi sạt lở, các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động máy móc, phương tiện để khắc phục

Mưa lớn cũng gây hư hỏng nhiều công trình giao thông và thủy lợi. Tuyến đường bê tông vào trang trại của hộ ông Nguyễn Văn Tuyến, ở bản Mường Than bị sạt lở khoảng 20m ta luy âm; đường vào bản Huổi Hằm bị đất đá tràn lấp; tuyến đường vào bản Mường Than bị ngập do tắc đập tràn khiến các phương tiện phải chuyển hướng lưu thông. Tại bản Mường Cang, khoảng 5m kênh mương thủy lợi bị gãy sập, nhiều vị trí tiếp tục có nguy cơ sạt lở nếu mưa kéo dài. Tổng thiệt hại về giao thông và thủy lợi ước khoảng 220 triệu đồng.

Người điều khiển phương tiện giao thông cần chú ý quan sát khi di chuyển để đảm bảo an toàn

Mưa lũ còn làm sạt lở ta luy dương, gây sập một phần tường nhà của hộ bà Nguyễn Thị Soan, ở tổ dân phố 2. Nước tràn vào nhà làm hư hỏng một số thiết bị điện, làm ướt thóc và cuốn trôi vật liệu xây dựng của một số hộ dân tại tổ dân phố 2 cùng các bản Cang Cai, Mường Than.

Sạt lở gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân

Không chỉ tại Than Uyên, trên các tuyến Quốc lộ 12 và Quốc lộ 4H nối Lai Châu với Điện Biên cũng xuất hiện 12 điểm sạt lở, với khối lượng gần 3.000m³ đất đá, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để khẩn trương khắc phục.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Bảo trì đường bộ 1 Lai Châu cho biết: "Tuyến Quốc lộ 12 và Quốc lộ 4H ngày hôm nay có 12 điểm tắc đường, trong đó Quốc lộ 4H có 7 điểm, Quốc lộ 12 có 5 điểm sạt lở ta luy dương, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Hiện tại chúng tôi đã huy động máy móc và các phương tiện, thiết bị để thực hiện khắc phục thông đường, dự kiến khoảng 14h hôm nay sẽ thông tạm toàn bộ các tuyến".

Sạt lở gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân

Hiện mưa vẫn tiếp diễn trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ vẫn ở mức cao. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát các khu vực xung yếu, khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua những khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn.