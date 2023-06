Mưa lớn làm 1 người chết và sạt lở, tắc đường ở Sơn La

Cụ thể, người thiệt mạng là Vừ A V., sinh năm 2005, thường trú ở bản Xá Nhá B, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La). Trong cơn mưa lớn, V. đã đứng trú mưa dưới 1 gốc cây to và không may bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong.

Tại huyện Mường La, đêm qua (25/6) trận mưa lớn đã gây sạt lở lớn tại Km74+520 trên Quốc lộ 279D, khiến lối đi từ huyện Mường La ra thành phố Sơn La và ngược lại bị ách tắc hoàn toàn.

Đêm 25/6, khối lượng lớn đất đá sạt từ taluy dương xuống gây tắc đường tại km74+520

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ huy động lực lượng, máy móc, trang thiết bị để triển khai công tác khắc phục. Đến rạng sáng nay 26/6, việc khắc phục đã hoàn tất, các phương tiện đã lưu thông bình thường.

Ngoài các thiệt hại kể trên, mưa lớn còn làm một số nhà dân ở các xã Mường Khiêng, Bó Mười, huyện Thuận Châu bị hư hỏng do sạt lở nền nhà, tường kè…

Trước diễn biến phức tạp của thời thời tiết, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức phòng tránh nhằm giảm thiểu các thiệt hại.

Sau nhiều giờ khắc phục, đến khoảng 5h sáng 26/6, các phương tiện đã lưu thông bình thường

Ông Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cho biết.

“Chúng tôi đã yêu cầu các huyện thông tin trên cả hệ thống zalo và các cụm phát thanh của xã, bản hướng dẫn người dân khi mưa gió thì nên về nhà, không ở lại lán nương, không trú mưa dưới gốc cây, cột điện…rất rõ ràng. Tuy nhiên, rất tiếc là hôm vừa rồi vẫn xảy ra chết 1 người dân do sét đánh ở Thuận Châu. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu Đài phát thanh các huyện, thành phố hàng ngày phải phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, bản để bà con nắm được diễn biến của thời tiết và chủ động phòng ngừa để tránh thiệt hại”, ông Thịnh cho hay./.