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Thứ Tư, 14:30, 16/09/2026

Mưa lớn ở Phú Thọ, sạt lở tiếp tục lan rộng tại xã Tu Vũ

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VOV.VN - Sạt lở tại khu vực ngòi Lạt, xã Tu Vũ, Phú Thọ tiếp tục diễn biến phức tạp, ăn sâu vào đường liên xã khoảng 50m, khiến địa phương phải cấm ô tô lưu thông.

Chủ tịch UBND xã Tu Vũ Nguyễn Văn Đức vừa có báo cáo khẩn gửi UBND tỉnh Phú Thọ và Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình hình thiệt hại do mưa giông ngày 15/9 trên địa bàn.

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Sạt lở ăn sâu vào đường liên xã.

Theo báo cáo, trong ngày và đêm 15/9, trên địa bàn xã Tu Vũ xảy ra mưa rào, mưa to, gây sạt lở tại một số khu vực. Đến 7h30 ngày 16/9, tình trạng sạt lở tại khu vực ngòi Lạt và bờ sông thuộc thôn 13 Đồng Luận tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tại khu vực ngòi Lạt, sạt lở tiếp tục ăn sâu vào phần đường nhựa thuộc tuyến đường liên xã, với chiều dài khoảng 50m, chiều ngang từ 2-4m. Đáng chú ý, theo UBND xã Tu Vũ, mực nước đổ về ngòi Lạt tiếp tục dâng cao, dòng chảy siết. Khu vực này tiếp tục xuất hiện hiện tượng rạn nứt, sạt lở sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

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Sạt lở bờ sông sát đất ở của người dân.

Trước diễn biến trên, UBND xã Tu Vũ đã chỉ đạo lực lượng thường trực tại khu vực để hướng dẫn giao thông; đồng thời cắm biển cấm toàn bộ xe ô tô lưu thông trên tuyến đường này. Địa phương cũng cắm biển và căng dây cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ sạt lở, nhằm hạn chế người và phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm.

UBND xã Tu Vũ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ và Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm tại khu vực sạt lở; hướng dẫn địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho các hộ dân. Đồng thời, xã đề nghị các cơ quan chức năng xem xét chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm góp phần ổn định tình hình tại địa phương.

Cũng theo báo cáo khẩn, tại khu 10 Đồng Trung cũ, nay thuộc thôn 13 Đồng Luận, xã Tu Vũ, tình trạng sạt lở bờ sông tiếp tục diễn biến phức tạp.

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Phú Thọ báo động sạt lở tại Tu Vũ, dòng nước tiếp tục chảy xiết.

Do nước chảy xiết, phạm vi sạt lở phát sinh thêm khoảng 2-4m phần đất phía ngoài bờ sông. Vị trí sạt lở hiện đã tiến sát khu vực đất ở của người dân. Đến thời điểm 7h30 ngày 16/9, tổng phạm vi sạt lở được địa phương xác định khoảng 35m. UBND xã Tu Vũ đánh giá tình trạng này có nguy cơ ảnh hưởng đến đất ở của các hộ dân trong khu vực.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến, UBND xã Tu Vũ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, sớm triển khai dự án nhằm bảo đảm an toàn, giúp người dân trong khu vực yên tâm ổn định cuộc sống.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tu Vũ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Phú Thọ tổng hợp tình hình, chỉ đạo và hướng dẫn địa phương triển khai các giải pháp ứng phó.

Một số hình ảnh sạt lở ở Tu Vũ:

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Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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