Mưa lớn, sạt lở gây chia cắt cục bộ ở Quảng Trị

Mưa lớn trên quốc lộ 15D dẫn lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, cầu tràn Đakrông tại Km0+307 ngập sâu gần 1 m. Cũng trên tuyến đường này, đất, đá sụt ta-luy dương tràn ra mặt đường tại nhiều vị trí với khối lượng hơn 700 m3. Các đơn vị khẩn trương bố trí máy móc, nhân lực khắc phục tạm thời. Trong khi đó, mưa lớn khiến hàng loạt cầu tràn, ngầm tràn ở 16 điểm tại địa bàn huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa cũng ngập sâu, chia cắt nhiều khu vực.

Mưa lũ diễn biến phức tạp

Tại vùng thấp trũng huyện Hải Lăng, nhiều tuyến đường liên xã thuộc các xã Hải Phong, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Trường, Hải Lâm, Hải Định bị ngập, có nơi từ nửa mét đến hơn 1 mét, người dân chủ yếu di chuyển bằng ghe, thuyền.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị túc trực tại các ngầm tràn

Đến thời điểm này, tổng dung tích các hồ chứa thủy lợi trọng điểm của Quảng Trị đạt trung bình khoảng 54% so với dung tích thiết kế. Ông Lê Quang Lam, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết: Hiện mực nước ở các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang ở mức báo động 1, báo động 2 và đang xuống chậm. Các địa phương đang tập trung ứng phó với bão số 5 và nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất.

Sạt lở đất tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

“Về vấn đề đảm bảo an toàn các hồ chứa vào mưa lũ như thế này thì cơ quan chuyên ngành cũng như các địa phương đã chỉ đạo cho chủ quản lý, các công trình hồ đập thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, đặc biệt là kiểm tra đối với các vị trí xung yếu. Đến thời điểm hiện nay cơ bản qua kiểm tra các hồ đều đảm bảo an toàn”, ông Lê Quang Lam cho hay.