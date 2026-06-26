Mưa lũ Cao Bằng: Mực nước sông dâng cao, nhiều hộ dân phải di dời tài sản

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn kéo dài khiến toàn tỉnh Cao Bằng có 63 nhà bị ngập, nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư bị chia cắt; Hơn 186ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Mưa lũ cũng gây khiến một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc cục bộ... Nhiều thủy điện trên địa bàn tỉnh đã phải thông báo khẩn về việc xả lũ như Thủy điện Bình Long (xả lần 1 vào lúc 4h sáng ngày 26/6, xả lần 2 vào lúc 12h30 ngày 26/6); Thủy điện Bạch Đằng… Hiện nay, mực nước sông Bằng, sông Hiến tại Cao Bằng tiếp tục dâng nhanh khiến nhiều hộ dân ven sông lo lắng.

Chiều 26/6, mực nước sông Bằng, sông Hiến tại Cao Bằng tiếp tục dâng nhanh khiến nhiều hộ dân ven sông tại trung tâm Cao Bằng lo lắng

Tại xã Hòa An, nhiều tuyến đường bị ngập ảnh hưởng đến công tác di dời tài sản của người dân

Chị Nguyễn Bằng Ngà, người dân phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng cho biết: “Theo quan sát của gia đình tôi hiện tại thì nước sông đang dâng lên rất cao. Tuy nhiên được sự hướng dẫn cảnh báo của chính quyền địa phương nên gia đình tôi cũng như các hộ khác ven sông cũng chủ động di dời các vật dụng có giá trị lên cao để kịp thời ứng phó với những diễn biến thất thường do mưa lũ gây ra, tránh thiệt hại như những năm trước”.

Xã Hòa An thành lập ngay 4 Sở Chỉ huy tiền phương, chỉ đạo lực lượng xung kích tại chỗ phối hợp với các xóm tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các hộ dân trong vùng nguy hiểm di dời người và vật nuôi đến nơi an toàn

Tại xã Hòa An, nhiều tuyến đường bị ngập ảnh hưởng đến công tác di dời tài sản. UBND xã Hòa An cũng thành lập ngay 4 Sở Chỉ huy tiền phương, chỉ đạo lực lượng xung kích tại chỗ phối hợp với các xóm tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các hộ dân trong vùng nguy hiểm di dời người và vật nuôi đến nơi an toàn. Hiện tại công tác bảo đảm an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân đang được ưu tiên hàng đầu.

Chị Ban Ánh Nguyệt, người dân xã Hòa An chia sẻ: “Mưa lớn cộng thêm việc các thủy điện xả nước cùng lúc nên mực nước các sông lên rất nhanh. Ngay từ sáng sớm nay cả làng đã bị ngập nước rồi, nhưng cũng rất nhanh thì mọi người cũng chủ động ứng phó, di chuyển đồ đạc, tài sản, vật nuôi lên vị trí an toàn trên cao. Xã cũng nhanh chóng cử cán bộ và lực lượng chức năng xuống địa bàn các thôn để hỗ trợ người dân an toàn trong mưa lũ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm “4 tại chỗ”

Để chủ động ứng phó với mưa lũ cực đoan, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bị động trong mọi tình huống.

Các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản; khơi thông dòng chảy, bảo vệ công trình, xử lý bước đầu các điểm ngập úng, sạt lở, ách tắc giao thông; Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến lũ trên sông Bằng Giang, sông Gâm, tuyệt đối không để phương án chỉ đạo chậm hơn diễn biến thực tế.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân vùng ngập lụt di dời tài sản đến nơi an toàn

Sở Công Thương khẩn trương yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện chế độ cập nhật thông tin liên tục, trường hợp bất kỳ hồ chứa nào dự kiến tăng lưu lượng xả, thay đổi chế độ vận hành hoặc phát sinh nguy cơ ảnh hưởng đến vùng hạ du phải báo cáo ngay, đồng thời kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm thông báo của chủ hồ đối với chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ du theo đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thông tin cảnh báo không đến được người dân trước khi điều tiết hồ…