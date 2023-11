Mưa lũ miền Trung: 3 người mất tích, nhiều nơi ngập sâu

Các tỉnh miền Trung hôm nay trời tạnh mưa, tại tỉnh Quảng Trị, mưa đã tạnh, người dân tranh thủ dọn dẹp bùn đất, ổn định cuộc sống. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng và người dân tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích trong mưa lũ. Nạn nhân là 2 vợ chồng ở huyện Hướng Hóa đi rừng gặp nước suối dâng cao và một người đánh cá trên hồ ở huyện Vĩnh Linh.

Các lực lượng chức năng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang tìm kiến 2 vợ chồng mất tích

Ông Lê Quang Lam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trên địa bàn của tỉnh thiệt hại thì hiện nay, chỉ có một số vùng ngập và một số tuyến đường bị sạt lở. Trong đợt vừa rồi có 3 trường hợp mất tích 2 trường hợp ở Hướng Hóa và một trường hợp ở huyện Vĩnh Linh. Hiện nay lực lượng chức năng của 2 địa phương đang nỗ lực tìm kiếm. Các địa phương đang tập trung các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an để tìm kiếm 3 trường hợp mất tích này nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin”.

Chính quyền thành phố Hội An giăng dây không cho người dân đi vào

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 36 phường, xã của thành phố Huế và các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông bị ngập từ 0,3-0,8m. Mưa rất lớn trong đêm qua nên tỉnh này đã tổ chức di dời 350 hộ dân và chỉ đạo các địa phương rà soát phương án ứng phó mưa lũ, sơ tán dân.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, ở đường Bạch Đằng, phường Phú Cát, thành phố Huế cho biết: “Nước lũ lên lúc 11h đêm. Dân khu vực dưới cầu Đông Ba ngập hết. Bà con dọn đồ đạc lên gác lúc nửa đêm. Nhiều nhà ngủ quên chưa dọn kịp”.

Người dân trong khu phố cổ Hội An đi lại khó khăn.

Mưa lớn trong những ngày qua, nước từ thượng nguồn đổ về khiến phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam ngập nặng. Người dân và du khách phải di chuyển bằng thuyền trong khu phố cổ. Từ chiều ngày 14/11 đến sáng nay 15/11, tại tỉnh Quảng Nam, trời đã ngớt mưa. Tuy nhiên, nước lớn từ thượng nguồn đổ về khiến một số khu vực thấp trũng tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn và thành phố Hội An bị ngập cục bộ. Tại thành phố Hội An, một số tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ bị ngập khá nặng. Tuyến đường Bạch Đằng nằm sát sông Hoài ngập sâu từ 0,5m đến 0,7 m. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là đợt ngập lớn nhất từ khi bắt đầu mùa mưa năm nay.

“Khu vực vùng trũng thấp như phường Cẩm Kim, phường Minh An thì Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An đã có thông báo cho học sinh nghỉ học. Sáng nay nước lũ đang rút chậm, nước rút tới đâu thì lực lượng của Công ty cổ phần Công trình Công cộng thành phố Hội An cùng lực lượng tại các phường và người dân dọn dẹp tới đó”- ông Hùng nói.

Nước lũ trên sông Hoài dâng cao trên báo động 2. Nước lũ trên sông Hoài dâng cao trên báo động 2.

Trong đợt mưa lớn này, tỉnh Quảng Ngãi thiệt hại nặng nhất về giao thông các huyện miền núi Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ. Đường giao thông liên xã Ba Dinh – Ba Giang bị sạt lở taly dương; Quốc lộ 24 sạt lở mái taluy dương đoạn Km43; đường Ba Nam – Ba Bích tại Km 13 bị sạt lở mái taluy dương, đất đá tràn xuống nền đường…

Ông Lữ Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng nay địa phương đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục sạt lở: “Huyện chỉ đạo cho các địa phương có những điểm sạt lở bị ách tắc ở các đường thôn xóm thì cho lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên khẩn trương khắc phục cho người dân đi lại. Đối với những nhà dân bị sập thì chỉ đạo lực lượng tại chỗ, chủ yếu là đoàn viên thanh niên đến giúp dân tháo dỡ, tạm thời bố trí cho người dân đến ở nơi an toàn. Đối với Quốc lộ 24 huyện cũng phối hợp với tỉnh cho xe xúc ủi để đảm bảo việc lưu thông trên đường”.