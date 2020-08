Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại, chia cắt quốc lộ 32 ở Lai Châu

Mưa trên diện rộng và mưa cục bộ ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Đến thời điểm này thiệt hại về kinh tế trong đợt mưa lũ từ ngày 15/8 đến nay là hơn 12 tỷ đồng.



Từ hôm qua đến sáng 19/8, mưa trên diện rộng và mưa cục bộ ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Tại các huyện Phong Thổ, Nậm Nhùn, Tam Đường, Than Uyên mưa đã phá hủy, vùi lấp gần 2ha lúa, hoa màu; 2 xe máy và cuốn trôi 2 con trâu của người dân.

Mưa lớn tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.



Mưa lũ, sạt lở đất còn làm 2 người tại huyện Tam Đường và huyện Sìn Hồ tử vong. Một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ như: 32, 12, 4H, 127, 129, 129B... tiếp tục xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, với khối lượng đất, đá ước ban đầu gần 60.000m3, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Nhiều tuyến đường liên xã, liên bản ở các huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Mường Tè, Tam Đường tiếp tục sạt lở, hư hỏng nặng, gây chia cắt giao thông giữa bản với xã, xã với huyện.

Điểm xói lở tại km 350+410 quốc lộ 32 đã bị mất 2/3 làn đường, hiện việc lưu thông trên tuyến phải bố trí chạy qua tuyến đường liên xã.



Đặc biệt, đêm qua mưa lớn đã gây xói lở 2/3 làn đường tại km 350+410, quốc lộ 32, thuộc địa phận xã Phúc Than, huyện Than Uyên. Hiện việc lưu thông trên quốc lộ 32 từ huyện Than Uyên đi thành phố Lai Châu và ngược lại đang gặp nhiều khó khăn. Các đơn vị chức năng đang tổ chức phân luồng cho các phương tiện đi theo đường liên xã để chờ khắc phục. Phương án xử lý tạm thời được Sở Giao thông - Vận tải Lai Châu đưa ra là đặt cống tròn phía thượng lưu, đắp đá thải thông xe tạm và dự kiến đến 16 giờ chiều nay mới hoàn thành.

Trên nhiều tuyến tỉnh lộ cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.



Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tỉnh Lai Châu đã thành lập các đoàn xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các nạn nhân bị thiệt mạng đã được thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mai táng theo quy định.

Ngoài thiệt hại về giao thông, mưa lũ tại Lai Châu cũng gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân.

Các huyện, thành phố, UBND các xã, thị trấn đang tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, thông báo cho người dân không nghỉ qua đêm tại lán nương; tuyên truyền, vận động người dân không đi làm nương, chăn thả gia súc xa nơi cư trú; không vớt củi, đánh bắt cá tại các sông, suối khi trên địa bàn đang có mưa lũ. Tại những nơi có nguy hiểm như khu vực sạt lở, ngầm, tràn, tổ chức phân công người canh gác, cảnh báo, hỗ trợ người dân qua lại.



Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa, nhưng cơ bản các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ đều đã thông xe tạm. Riêng các tuyến đường liên xã, liên bản do cấp huyện quản lý đang được chỉ đạo quyết liệt, tập trung khắc phục, để bảo đảm giao thông trong thời gian sớm nhất./.