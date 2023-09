Mưa ngập trong giờ cao điểm ở Đà Nẵng, nhiều người trễ giờ làm việc

Từ 4h đến 7h sáng nay (25/9), thành phố Đà Nẵng có mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 30mm đến hơn 80mm. Mưa lớn làm nhiều tuyến đường nội thành các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu bị ngập từ 20cm đến hơn 30cm. Các điểm thường xuyên xảy ra ngập do mưa lớn như đường Lê Duẩn đoạn từ Hoàng Hoa Thám đến ngã tư Ông Ích Khiêm, nước không rút kịp, phương tiện khó di chuyển, gây nghẽn giao thông cục bộ. Trận mưa lớn vào buổi sáng đầu tuần làm nhiều người trễ giờ làm việc, học sinh đến trường muộn.

Đường số 4 Khu Công nghiệp Hòa Khánh nước ngập khá sâu, nhiều xe máy phải quay đầu

Chị Nguyễn Thị Nhung ở quận Liên Chiểu bị kẹt xe trên đường Lê Duẩn lo lắng: “Mưa rất to, tôi bị mắc kẹt, đứng chờ ở đây hơn 45 phút rồi nhưng vẫn chưa đi được, chưa đi làm được”.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường

Các tuyến đường thường xảy ra mưa ngập như Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Đỗ Quang, Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, nhiều phương tiện chết máy không lưu thông được.

Mưa lớn ngập đường nhiều xe quay đầu

Chị Nguyễn Thị Vân ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thấy sợ quá, đang trên đường lên công ty làm, qua đoạn đường Nguyễn Văn Linh mưa to nước ngập phải dắt xe. Mới mưa mà thấy nước ngập hết đường rồi. Đường Nguyễn Văn Linh nước ngập to quá nên chưa đi được đang đứng chờ. Nhiều xe chết máy đang dắt bộ lên lề đường chưa đi được.”

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh

Ngay từ sáng sớm nay, Công ty thoát nước và Xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng huy động lực lượng túc trực tại các đoạn đường thường xuyên xảy ra ngập kịp thời vớt rác, khơi thông các cửa thoát nước.

Ông Trần Văn Hà, công nhân Trạm xử lý nước thải Hoà Cường, Công ty thoát nước và Xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng thông tin: “Khi có mưa xuống, anh em tập trung quân số 100% đi khơi thông thoát nước. Phòng khi mưa lớn quá, cống rảnh thu thoát nước không kịp”.

Nhiều xe chết máy giữa đường do mưa lớn

Theo dự báo, từ hôm nay và những ngày sắp tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Do mưa cường độ lớn, tập trung trong thời gian ngắn dễ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp và các khu đô thị trên địa bàn thành phố, gây cản trở giao thông và thiệt hại tài sản. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động các phương án ứng phó với thiên tai.