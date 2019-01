Mưa tiếp tục trên diện rộng ở Bắc Bộ, cảnh báo mưa lớn ở Tây Bắc

Đêm 8/1, ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, riêng khu vực Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to rất và dông như (lượng mưa tính đến 7h ngày 9/1).

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu nên ngày hôm nay (9/1), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, riêng các tỉnh vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến trong 24h tới khoảng 30-70mm, riêng Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Cạn có nơi trên 80mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay (9/1) ở phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ; vùng núi 9-12 độ; vùng núi cao dưới 8 độ C.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay có mưa, mưa rào. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.

