Mưa to, nhiều khu dân cư thành phố Đông Hà ngập sâu

Mưa to, nước dâng nhanh gây ngập nặng nhiều tuyến đường, khu dân cư ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Hàng chục nhà dân ở khu vực hạ lưu hồ Đại An bị ngập sâu hơn 1 mét, có nhà bị nước ngập đến 1,5 mét. Mưa to, nước dâng lên đột ngột trong đêm, nhiều gia đình không kịp di dời, kê gác đồ đạc nên bị ngâm trong nước hư hỏng.

Khu dân cư dọc đường Trường Chinh, thành phố Đông Hà bị ngập sâu.

Đường Trường Chinh, đoạn trước cổng Trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng, thành phố Đông Hà bị ngập sâu cả mét, nước tràn vào sân trường. Ban Giám hiệu nhà trường phải thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày hôm nay.

Nhiều tuyến đường ở thành phố Đông Hà, nước không kịp thoát, ngập nặng, người và phương tiện khó qua lại. Chính quyền địa phương đã đặt barie, biển báo ngăn không cho người, phương tiện qua lại khu vực ngập sâu.

Một khu dân cư ở phường Đông Lương, thành phố Đông Hà bị ngập nặng.

Ông Hồ Sỹ Trung, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, do hệ thống thoát nước không đồng bộ, tại thành phố Đông Hà có 13 khu vực thuộc các phường 1, 2, Đông Lễ, Đông Lương, mỗi lần mưa lớn là bị ngập nặng.

Nước tràn vào ngập nhà dân ở phường Đông Lương, thành phố Đông Hà

“Trước mưa bão, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nạo vét, khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên, 2 ngày nay, do lượng mưa quá lớn nên nước ngập vào nhà bà con. Hiện nay, thành phố đang triển khai hệ thống thoát nước dọc đường Phan Đình Phùng. Đơn vị thi công đã thực hiện được ¼ khối lượng. Hiện nay, chúng tôi đang chỉ đạo các đơn vị nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Hy vọng sau khi dự án này hoàn thành sẽ xử lý được tình trạng ngập ở khu vực này”, ông Trung nói.

Trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng, thành phố Đông Hà bị ngập, học sinh phải nghỉ học.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa to trong 2 ngày nay, tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông có 17 ngầm tràn bị ngập sâu từ 0,5 mét đến 2 mét. Quốc lộ 15D từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay;

Nước ngập sân Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, thành phố Đông Hà.

Cầu tràn Ba Lòng trên Tỉnh lộ 58A bị ngập một số đoạn gây ách tắc giao thông. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị quản lý phối hợp với chính quyền các địa phương đặt biển cảnh báo, bố trí máy móc, nhân lực ngăn không cho người, phương tiện qua các điểm ngập sâu, đảm bảo an toàn giao thông.