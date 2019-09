Mực nước tại khu vực đầu nguồn ở An Giang vẫn ở mức thấp

Theo Đài khí tượng thủy văn An Giang, trong những ngày qua, khu vực thượng nguồn sông Mekong có mưa to đến rất to, có nơi đạt từ 100-290mm. Do lượng mưa lớn trên lưu vực làm mực nước tại các trạm trên dọc sông Mekong từ trung Lào đến Campuchia lên nhanh; mực nước tại khu vực đầu nguồn của tỉnh An Giang đang lên, nhưng vẫn ở dưới mức báo động I.

Tình hình diễn biến của mực nước trong ngày 4/9, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu là 2.69m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2.37m, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái từ 1,18m -1.31m, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,63-0,81m.

Dự báo trong vài ngày tới, mực nước tại khu vực đầu nguồn sông Cửu Long như: Tân Châu và Châu Đốc biến đổi chậm. Dự báo, đến ngày 10/9, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 2.70m; trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 2.40m, sau đó mực nước tiếp tục lên chậm.

Tại một số vùng trũng nước đã nhen nhóm lên đồng.

Đến ngày 15/9, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức từ 2,90-3m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là lên mức từ 2,60-2,70m, dưới mức báo động 1 là từ 0,40-0,60m. Với mực nước được dự báo trong những ngày tới, có nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến các khu vực có hệ thống đê bao, cống bưng xung yếu.

Theo ông Đặng Văn Nê, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu, một địa phương đầu nguồn của tỉnh An Giang, mặc dù mực nước mấy ngày qua tăng lên, nhưng vẫn dưới mức báo động, nên chưa nguy hiểm đến địa phương./.