Mường Tè (Lai Châu) tiếp tục thiệt hại nặng do mưa lũ

Tính đến cuối giờ chiều nay (20/8), huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã ghi nhận có 6 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại; trong đó có 3 ngôi nhà tại xã Mù Cả và Vàng San cần phải di chuyển khẩn cấp. Ngoài ra, địa phương cũng ghi nhận thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, khi có hơn 2ha lúa và ao cả bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi.

Nhiều tuyến đường liên bản tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu hiện nay đang bị ách tắc do mưa lũ.

Quốc lộ 4H trên địa bàn huyện Mường Tè cũng ghi nhận có 2 điểm sạt lở lớn là km 188+290 và 217+520, với khối lượng đất, đá ước tính trên 10.000m3. Riêng điểm sạt lở tại km 217+520 xuất hiện cung trượt sạt lở ở ta luy dương, gây khó khăn cho đơn vị khắc phục thi công.

Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường liên xã, liên bản do huyện quản lý xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, với khối lượng đất, đá lớn, gây cản trở giao thông cho người dân. Đặc biệt, tuyến đường từ xã Nậm Khao đi xã Tà Tổng xuất hiện 5 điểm sạt lở; tuyến đường từ Nậm Khao đi Xám Láng cũng có 3 điểm sạt lở. Đến nay giao thông trên hai tuyến đường này cơ bản được khắc phục tạm đảm bảo lưu thông cho các phương tiện nhỏ.

Mục tiêu của huyện hiện nay là sớm đảm bảo giao thông cho các bản để cung cấp thêm nhu yếu phẩm cho người dân.

Ngoài ra, huyện Mường Tè cũng ghi nhận có 3 công trình thủy lợi bị thiệt hại là Nậm Hạ A (xã Can Hồ), Nậm Xả (xã Mường Tè), Làn Tỷ (xã Vàng San) và 1 điểm sạt lở ta luy dương đe dọa an toàn trạm y tế xã Can Hồ.

Ông Đao Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cho biết: Hiện nay trên địa bàn vẫn đang có mưa ở một số nơi, gây khó khăn cho công tác khắc phục thiệt hại. Trước mắt các hộ dân trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán đến ở tạm nhà người thân. Huyện cũng đã bố trí người canh gác, cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn.

Khó khăn nhất là về vốn để khắc phục, đảm bảo giao thông khi từ năm 2016 đến 2019 huyện vẫn còn nợ nhà thầu gần 40 tỷ đồng và đến nay vẫn chưa được bố trí nguồn để chi trả. Mục tiêu trước mặt của huyện là tập trung khắc phục một số tuyến đường liên bản, để đảm bảo giao thông sớm nhất, cung cấp thêm nhu yếu phẩm cho người dân./.