English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nam sinh 17 tuổi học lớp 5 phổ cập, nuôi ước mơ vào đại học

Thứ Năm, 07:07, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tạ Trương Ngọc Hào, 17 tuổi, đang học lớp 5 phổ cập tại trường Tiểu học Thái Hưng (Quận 8 cũ), TP.HCM để tiếp tục theo đuổi ước mơ vào được đại học sau này.

Tạo cơ hội đến trường

Tạ Trương Ngọc Hào chia sẻ tại buổi khai giảng lớp học phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của phường Chánh Hưng, ngày 15/9. Năm nay,  phường Chánh Hưng có 2 điểm trường tổ chức lớp phổ cập và xóa mù chữ, tổng 59 em

Tại điểm trường Tiểu học Thái Hưng, Tạ Trương Ngọc Hào cho biết, năm ngoái Hào bắt đầu học lại lớp 4, sau 5 năm nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình. Năm nay, em tiếp tục theo học lớp 5. Ban ngày, Hào đi làm thêm tại quán ăn, tối đến đi học. 

"Bình thường em đi làm 8 tiếng, nhưng hôm nào phải đi học, em sẽ xoay ca với mọi người để tiếp tục đi học", Hào kể thêm.

Nam sinh này cho biết, lần đi học lại này em quyết tâm rất cao, với ước mơ vào được Đại học Sân khấu Điện ảnh.

"Em cảm thấy rất vui, hồi trước em nghĩ mình sẽ không đi học lại được đâu, từ bỏ ước mơ rồi. Nhưng khi biết lớp phổ cập ở đây, em xin vào học, cô và mọi người rất hỗ trợ, tạo điều kiện cho tụi em học tập tốt, luôn coi bọn em như học sinh chính quy bình thường và rất bình đẳng", Ngọc Hào nói. 

nam sinh 17 tuoi hoc lop 5 pho cap, nuoi uoc mo vao dai hoc hinh anh 1
Ngọc Hào (áo trắng bên trái) trong ngày khai giảng 

Không chỉ Ngọc Hào, nhiều em nhỏ khác cũng háo hức khi được đến trường, dù chỉ là những buổi học kéo dài vài tiếng đồng hồ.

Dương Ngọc Tường Vi, 11 tuổi, năm nay quay lại học lớp 1. Vi cho biết, sau khi kết thúc lớp học, khoảng 7h30 tối, em sẽ về cùng mẹ đi phụ bán hàng. Vi không nhớ chính xác em nghỉ học bao lâu, chỉ biết muốn đi học trở lại

“Bình thường con cũng thích đi học như thế này. Nay con chỉ có mang theo tập viết trắng và cây bút thôi”, Tường Vi kể. 

nam sinh 17 tuoi hoc lop 5 pho cap, nuoi uoc mo vao dai hoc hinh anh 2
Các em học sinh các lớp phổ cập, xoá mù chữ trong ngày khai giảng

Bà Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Hưng, phường Chánh Hưng cho biết, lớp phổ cập được tổ chức 3 buổi mỗi tuần, vào các ngày 2-4-6, từ 18h đến 19h30. Mỗi khối lớp đều do các giáo viên có kinh nghiệm phụ trách.

Phụ huynh có nhu cầu chỉ cần đến trường đăng ký, chuyên trách phổ cập sẽ tiếp nhận và ghi danh. Hiện trường có 48 học sinh từ độ tuổi tiểu học đến 17-20 tuổi, vừa thực hiện phổ cập giáo dục, vừa xóa mù chữ. 

"Đối với các em này, một tuần các em chỉ học 3 buổi, mỗi buổi 1,5 tiếng, khoảng 4 tiếng rưỡi. Do đó mình tập trung dạy các em đọc viết, Tiếng Việt và môn Toán là chính", bà Mai nói.

"Con biết chữ là mừng rồi"

Với những học sinh gặp khó khăn trong quá trình học tập, lớp phổ cập trở thành một cơ hội để các em tiếp tục việc học theo khả năng của mình.

Chị Trần Thị Thanh Hồng, ngụ phường Chánh Hưng, có con năm nay 11 tuổi. Chị kể con từng theo học lớp bình thường buổi sáng, nhưng do tăng động nên gặp khó khăn khi theo chương trình chính khóa. Gia đình và nhà trường quyết định cho bé học lớp phổ cập để có thêm thời gian tiếp thu. Đến nay, bé đã theo học được 3 năm và có nhiều tiến bộ.

“Cho con học ở đây, học không được thì học lại, chừng nào được thì thôi. Tôi thấy con tiến bộ, nay con đọc được chữ là mừng lắm rồi", chị Hồng cho biết thêm.

Tương tự, chị Trần Thị Bích Liên cũng đưa con đến lớp phổ cập do trước đó vướng thủ tục giấy khai sinh. Bé từng học tạm lớp 1 phổ cập buổi tối, năm nay tiếp tục lớp 2. Khi hoàn thiện giấy tờ, gia đình dự kiến cho con học lớp chính khoá. 

“Con mình giờ biết nhiều rồi, đi dọc đường con đọc được chữ. Nhờ vậy con mình biết chữ cũng mừng", chị Liên nói. 

nam sinh 17 tuoi hoc lop 5 pho cap, nuoi uoc mo vao dai hoc hinh anh 3
Các em học sinh được tặng sách giáo khoa, phần quà trong ngày khai giảng lớp phổ cập giáo dục xóa mù chữ

Năm 2024, TP.HCM được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Những lớp phổ cập không chỉ là nơi bổ sung kiến thức cho những học sinh chưa theo kịp chương trình chính khóa, mà còn tạo điều kiện để các em duy trì việc học dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.  

Buổi khai giảng lớp phổ cập giáo dục xóa mù chữ của phường Chánh Hưng
nam sinh 17 tuoi hoc lop 5 pho cap, nuoi uoc mo vao dai hoc hinh anh 4
Lớp phổ cập tại trưởng Tiểu học Thái Hưng trong ngày khai giảng 
nam sinh 17 tuoi hoc lop 5 pho cap, nuoi uoc mo vao dai hoc hinh anh 5
Các em học sinh lớp 5 đang theo học lớp phổ cập 

 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quy định về giáo dục bắt buộc: Học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ nào?
Quy định về giáo dục bắt buộc: Học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ nào?

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Quy định về giáo dục bắt buộc: Học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ nào?

Quy định về giáo dục bắt buộc: Học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ nào?

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Trẻ 5-6 tuổi thuộc diện phổ cập giáo dục mầm non được miễn, giảm, hỗ trợ học phí
Trẻ 5-6 tuổi thuộc diện phổ cập giáo dục mầm non được miễn, giảm, hỗ trợ học phí

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Trẻ 5-6 tuổi thuộc diện phổ cập giáo dục mầm non được miễn, giảm, hỗ trợ học phí

Trẻ 5-6 tuổi thuộc diện phổ cập giáo dục mầm non được miễn, giảm, hỗ trợ học phí

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Đổi mới giáo dục để phát triển toàn diện con người Việt Nam thời kỳ mới
Đổi mới giáo dục để phát triển toàn diện con người Việt Nam thời kỳ mới

VOV.VN - Nghị quyết 18-NQ/TW đặt con người ở vị trí trung tâm của phát triển, yêu cầu đổi mới giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, nhân cách và khả năng thích ứng. Nhà trường, gia đình và xã hội cùng tham gia xây dựng thế hệ công dân Việt Nam thời kỳ mới.

Đổi mới giáo dục để phát triển toàn diện con người Việt Nam thời kỳ mới

Đổi mới giáo dục để phát triển toàn diện con người Việt Nam thời kỳ mới

VOV.VN - Nghị quyết 18-NQ/TW đặt con người ở vị trí trung tâm của phát triển, yêu cầu đổi mới giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, nhân cách và khả năng thích ứng. Nhà trường, gia đình và xã hội cùng tham gia xây dựng thế hệ công dân Việt Nam thời kỳ mới.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục