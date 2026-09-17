Nam sinh 17 tuổi học lớp 5 phổ cập, nuôi ước mơ vào đại học

Tạo cơ hội đến trường

Tạ Trương Ngọc Hào chia sẻ tại buổi khai giảng lớp học phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của phường Chánh Hưng, ngày 15/9. Năm nay, phường Chánh Hưng có 2 điểm trường tổ chức lớp phổ cập và xóa mù chữ, tổng 59 em

Tại điểm trường Tiểu học Thái Hưng, Tạ Trương Ngọc Hào cho biết, năm ngoái Hào bắt đầu học lại lớp 4, sau 5 năm nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình. Năm nay, em tiếp tục theo học lớp 5. Ban ngày, Hào đi làm thêm tại quán ăn, tối đến đi học.

"Bình thường em đi làm 8 tiếng, nhưng hôm nào phải đi học, em sẽ xoay ca với mọi người để tiếp tục đi học", Hào kể thêm.

Nam sinh này cho biết, lần đi học lại này em quyết tâm rất cao, với ước mơ vào được Đại học Sân khấu Điện ảnh.

"Em cảm thấy rất vui, hồi trước em nghĩ mình sẽ không đi học lại được đâu, từ bỏ ước mơ rồi. Nhưng khi biết lớp phổ cập ở đây, em xin vào học, cô và mọi người rất hỗ trợ, tạo điều kiện cho tụi em học tập tốt, luôn coi bọn em như học sinh chính quy bình thường và rất bình đẳng", Ngọc Hào nói.

Ngọc Hào (áo trắng bên trái) trong ngày khai giảng

Không chỉ Ngọc Hào, nhiều em nhỏ khác cũng háo hức khi được đến trường, dù chỉ là những buổi học kéo dài vài tiếng đồng hồ.

Dương Ngọc Tường Vi, 11 tuổi, năm nay quay lại học lớp 1. Vi cho biết, sau khi kết thúc lớp học, khoảng 7h30 tối, em sẽ về cùng mẹ đi phụ bán hàng. Vi không nhớ chính xác em nghỉ học bao lâu, chỉ biết muốn đi học trở lại

“Bình thường con cũng thích đi học như thế này. Nay con chỉ có mang theo tập viết trắng và cây bút thôi”, Tường Vi kể.

Các em học sinh các lớp phổ cập, xoá mù chữ trong ngày khai giảng

Bà Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Hưng, phường Chánh Hưng cho biết, lớp phổ cập được tổ chức 3 buổi mỗi tuần, vào các ngày 2-4-6, từ 18h đến 19h30. Mỗi khối lớp đều do các giáo viên có kinh nghiệm phụ trách.

Phụ huynh có nhu cầu chỉ cần đến trường đăng ký, chuyên trách phổ cập sẽ tiếp nhận và ghi danh. Hiện trường có 48 học sinh từ độ tuổi tiểu học đến 17-20 tuổi, vừa thực hiện phổ cập giáo dục, vừa xóa mù chữ.

"Đối với các em này, một tuần các em chỉ học 3 buổi, mỗi buổi 1,5 tiếng, khoảng 4 tiếng rưỡi. Do đó mình tập trung dạy các em đọc viết, Tiếng Việt và môn Toán là chính", bà Mai nói.

"Con biết chữ là mừng rồi"

Với những học sinh gặp khó khăn trong quá trình học tập, lớp phổ cập trở thành một cơ hội để các em tiếp tục việc học theo khả năng của mình.

Chị Trần Thị Thanh Hồng, ngụ phường Chánh Hưng, có con năm nay 11 tuổi. Chị kể con từng theo học lớp bình thường buổi sáng, nhưng do tăng động nên gặp khó khăn khi theo chương trình chính khóa. Gia đình và nhà trường quyết định cho bé học lớp phổ cập để có thêm thời gian tiếp thu. Đến nay, bé đã theo học được 3 năm và có nhiều tiến bộ.

“Cho con học ở đây, học không được thì học lại, chừng nào được thì thôi. Tôi thấy con tiến bộ, nay con đọc được chữ là mừng lắm rồi", chị Hồng cho biết thêm.

Tương tự, chị Trần Thị Bích Liên cũng đưa con đến lớp phổ cập do trước đó vướng thủ tục giấy khai sinh. Bé từng học tạm lớp 1 phổ cập buổi tối, năm nay tiếp tục lớp 2. Khi hoàn thiện giấy tờ, gia đình dự kiến cho con học lớp chính khoá.

“Con mình giờ biết nhiều rồi, đi dọc đường con đọc được chữ. Nhờ vậy con mình biết chữ cũng mừng", chị Liên nói.

Các em học sinh được tặng sách giáo khoa, phần quà trong ngày khai giảng lớp phổ cập giáo dục xóa mù chữ

Năm 2024, TP.HCM được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Những lớp phổ cập không chỉ là nơi bổ sung kiến thức cho những học sinh chưa theo kịp chương trình chính khóa, mà còn tạo điều kiện để các em duy trì việc học dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Buổi khai giảng lớp phổ cập giáo dục xóa mù chữ của phường Chánh Hưng

Lớp phổ cập tại trưởng Tiểu học Thái Hưng trong ngày khai giảng

Các em học sinh lớp 5 đang theo học lớp phổ cập