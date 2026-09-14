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Trẻ 5-6 tuổi thuộc diện phổ cập giáo dục mầm non được miễn, giảm, hỗ trợ học phí

Thứ Hai, 22:42, 14/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi.

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Trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi được miễn, giảm, hỗ trợ học phí. Ảnh minh họa

Theo nghị định, đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5- 6 tuổi là trẻ em từ 5 - 6 tuổi chưa hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Chương trình giáo dục thực hiện phổ cập là Chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi được tổ chức thông qua các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật.

Nghị định nêu rõ, nhà nước ưu tiên đầu tư và bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi. 

Trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí; hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục, trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan.

Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người được giao hoặc huy động tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi được hưởng chế độ, chính sách phù hợp với vị trí, nhiệm vụ và địa bàn công tác theo quy định của pháp luật về nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động và pháp luật có liên quan.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức quốc tế, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư, tài trợ, viện trợ hoặc hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ được áp dụng chính sách khuyến khích, ưu đãi theo quy định của pháp luật về giáo dục, đầu tư, thuế, đất đai, tài trợ, viện trợ và pháp luật có liên quan.

Theo nghị định, các tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi gồm: Đối với cá nhân, phải hoàn thành chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi.

Đối với xã: Tỷ lệ huy động trẻ em từ 5 - 6 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%;

Tỷ lệ trẻ em hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi hằng năm đạt ít nhất 85%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.

Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026.

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PV/VOV.VN
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