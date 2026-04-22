Nam sinh lớp 8 ở Nghệ An tử vong do điện giật

Nạn nhân được xác định là T.Q.K. (SN 2010), học sinh lớp 8A6, Trường THCS Nghi Văn, trú tại xóm 2, xã Văn Kiều.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt từ video).

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 7h sáng cùng ngày, người dân phát hiện em K. đã tử vong trong tư thế treo trên cột điện cao áp 35kV, cách mặt đất khoảng 8m tại xóm 1, xã Văn Kiều. Tại hiện trường có một chiếc thang được dựng dọc theo cột điện.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương và Công an xã Văn Kiều nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra; đồng thời phối hợp với Điện lực Nghi Lộc sử dụng phương tiện chuyên dụng đưa nạn nhân xuống.

Sau khoảng một giờ, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.