Nam sinh lớp 8 ở Nghệ An tử vong do điện giật

Thứ Tư, 10:26, 22/04/2026
VOV.VN - Sáng 22/4, lãnh đạo xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một nam sinh lớp 8 tử vong.

Nạn nhân được xác định là T.Q.K. (SN 2010), học sinh lớp 8A6, Trường THCS Nghi Văn, trú tại xóm 2, xã Văn Kiều.

nam sinh lop 8 o nghe an tu vong do dien giat hinh anh 1
Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt từ video).

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 7h sáng cùng ngày, người dân phát hiện em K. đã tử vong trong tư thế treo trên cột điện cao áp 35kV, cách mặt đất khoảng 8m tại xóm 1, xã Văn Kiều. Tại hiện trường có một chiếc thang được dựng dọc theo cột điện.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương và Công an xã Văn Kiều nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra; đồng thời phối hợp với Điện lực Nghi Lộc sử dụng phương tiện chuyên dụng đưa nạn nhân xuống.

Sau khoảng một giờ, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
Tin liên quan

3 người bị điện giật vì dựng cây nêu trang trí Tết
VOV.VN - 3 nam thanh niên ở xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trong lúc dựng cây nêu trang trí ngày Tết đã không may bị tai nạn điện giật.

Đi qua đường ngập ở trung tâm TP.HCM, một người tử vong nghi bị điện giật
VOV.VN - Công an phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ nam thanh niên nghi bị điện giật tử vong khi đi bộ trên đường Đề Thám bị ngập nước.

Điều tra, làm rõ vụ 2 mẹ con nghi bị điện giật tử vong
VOV.VN - Chiều và tối 2/11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến 2 trường hợp tử vong tại xã Hưng Thạnh.

