Nam sinh tiêu biểu FTU từ đam mê nghiên cứu tới khát vọng đổi mới

Tại Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 của Trường Đại học Ngoại thương, tổ chức ngày 20/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Nguyễn Đức Minh, sinh viên Khoa Kinh doanh số, là một trong 15 sinh viên tiêu biểu toàn khóa được vinh danh. Hành trình của Minh nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật và trải nghiệm trong những chương trình đào tạo quốc tế về công nghệ.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là công chức nhà nước, từ nhỏ Đức Minh đã được rèn luyện tính tự lập trong học tập và cuộc sống. Tại Đại học Ngoại thương, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua cách Minh chủ động học hỏi, nghiên cứu và thử sức ở những lĩnh vực mới.

Nguyễn Đức Minh tại Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 của Trường Đại học Ngoại thương

Minh tốt nghiệp với GPA 3,82/4,00, xếp loại Xuất sắc, điểm rèn luyện toàn khóa 94/100 và IELTS Academic 8.0. Trong 5 kỳ liên tiếp giai đoạn 2024-2026, Minh nhận Học bổng Khuyến khích học tập loại A của Trường Đại học Ngoại thương, cùng các học bổng doanh nghiệp như Future VPBanker, Vietnamobile và Hanel.

Tuy nhiên, với Minh, thành tích không chỉ nằm trên bảng điểm. Một trong những dấu ấn đáng chú ý nhất là hoạt động nghiên cứu khoa học. Minh là tác giả chính (First author) của nghiên cứu “Abstract Reasoning - Driven Prediction and Root Cause Discovery of Device Incidents in Core Internet Infrastructure”, được báo cáo tại Hội thảo Quốc tế IUKM 2026 (Springer LNAI/LNCS, Scopus Q2). Quá trình này giúp Minh tiếp cận sâu hơn với phương pháp nghiên cứu, trình bày và trao đổi học thuật trong môi trường quốc tế.

Song song với nghiên cứu, Minh tích cực tham gia các cuộc thi chuyên môn. Năm 2026, Minh cùng đồng đội giành Giải Nhất cuộc thi 2026 Digital Business Pitch Deck Competition cấp trường, trong đó Minh đảm nhiệm vai trò Trưởng nhóm. Những trải nghiệm này giúp nam sinh Khoa Kinh doanh số kết nối kiến thức trên giảng đường với phân tích dữ liệu, làm việc nhóm, trình bày ý tưởng và giải quyết các bài toán thực tế.

Minh cũng chủ động mở rộng nền tảng chuyên môn, năm 2026, Minh tham gia các chương trình đào tạo của Huawei Global Training Center như Mobile & FTEL AI Talent Development Solution Training và Vietnam Mobile on AI Training tại Hàng Châu, Trung Quốc. Những trải nghiệm này góp phần định hình hướng phát triển của Minh ở giao điểm giữa kinh doanh, dữ liệu và công nghệ.

Những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu và hoạt động chuyên môn giúp Minh được ghi nhận qua nhiều danh hiệu, trong đó có Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố Hà Nội năm 2024, Sinh viên 5 Tốt cấp Trường các năm 2023, 2024; Sinh viên Tiêu biểu tốt nghiệp toàn khóa và Sinh viên Tiêu biểu cấp Trường năm học 2024-2025.

Bên cạnh học tập và nghiên cứu, Minh còn tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội. Gia nhập Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương từ năm nhất, Minh cho rằng đây là môi trường giúp mình học được cách làm việc, đối thoại và phối hợp trong tập thể.

“Từ một người thiên về học tập, số liệu và công việc chuyên môn, Minh học được cách phối hợp với nhiều kiểu người khác nhau, thuyết phục một tập thể, chịu trách nhiệm cho công việc chung và biết khi nào cần đặt mục tiêu của đội nhóm lên trước kế hoạch cá nhân”, Minh chia sẻ.

Theo Minh, những kỹ năng ấy về sau trở nên rất hữu ích khi tham gia các dự án tại doanh nghiệp hay các đội thi học thuật.

Có mặt tại Lễ vinh danh Sinh viên tiêu biểu toàn khóa, bà Lê Mai Hương, mẹ của Nguyễn Đức Minh, xúc động không giấu được niềm vui trước những thành tích của con. Điều bà mong muốn nhất là Minh có thể vận dụng những kiến thức đã học để trở thành người có ích và đóng góp cho xã hội. Đây cũng là mong muốn của người cha đã khuất của Minh - người luôn ủng hộ và sẵn sàng tranh luận cùng con để Minh có những lựa chọn chính xác trong quá trình nghiên cứu, học tập.

Sau khi tốt nghiệp, Đức Minh vẫn muốn tiếp tục học, tiếp tục theo đuổi những bài toán đủ khó và tạo ra những kết quả có giá trị cả về tri thức lẫn ứng dụng.

Hành trình của Nguyễn Đức Minh cho thấy học tập, nghiên cứu và trải nghiệm có thể bổ trợ cho nhau trong cùng một quá trình phát triển. Bảng điểm cao là một phần của thành tích; phía sau đó là những công trình nghiên cứu, cuộc thi, chứng chỉ chuyên môn và trải nghiệm trong môi trường quốc tế.

Từ giảng đường Đại học Ngoại thương đến các cuộc thi học thuật và diễn đàn nghiên cứu quốc tế, hành trình ấy cho thấy giá trị của việc học tập chủ động: không chỉ học để đạt điểm cao, mà còn học để nghiên cứu, thử nghiệm, giải quyết vấn đề và tạo ra những giá trị mới.