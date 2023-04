Nắng nóng diện rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân ở Điện Biên

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực thành phố Điện Biên Phủ, từ khoảng 12h – 14h hàng ngày, trời nắng nóng gay gắt với mức nhiệt dao động từ 38 - 40 độ C khiến nhiều người không dám ra đường. Nhiệt độ tăng cao, nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân, nhất là với người già và trẻ em.

Tỷ lệ bệnh nhi nhập viện do nắng nóng tại Điện Biên tăng cao

Chị Nguyễn Phương Trang, người dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Điện Biên mấy hôm nay rất là nắng, nóng, đi ra đường lúc nào cũng phải kính, mũ, áo đầy đủ, toàn bộ trang bị từ đầu đến chân. Trời này rất là mệt, không muốn ra đường một chút nào”.

Tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, những ngày qua đã tiếp nhận cả trăm lượt bệnh nhi đến khám và điều trị, với các bệnh chủ yếu về đường hô hấp, tiêu hóa và bệnh truyền nhiễm. Riêng nhóm trẻ dưới 1 tuổi thì đa phần mắc các bệnh như viêm phổi, tiêu chảy, cúm A, viêm não...

“Mùa hè là thời điểm các vi sinh vật phát triển nhanh như vi khuẩn hoặc virus. Trẻ nhỏ trở thành các đối tượng rất dễ bị bệnh do sức đề kháng còn yếu. Và hiện tại trong mùa này, các bệnh hay gặp ở trẻ là tiêu chảy, virus, các bệnh tay-chân-miệng và đặc biệt là viêm não, rất nguy hiểm đến tính mạng của trẻ”, bác sĩ Phạm Thị Kim Chi, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho hay.

Nắng nóng khiến nguy cơ cháy rừng đang ở mức báo động

Bác sĩ Phạm Thị Kim Chi khuyến cáo, quãng thời gian từ 11h-14h hàng ngày là đỉnh điểm tác động của tia cực tím, người dân nên hạn chế cho trẻ em đi ra ngoài. Trường hợp bắt buộc phải ra ngoài, cần sử dụng mũ, quần áo chống nắng, không để da trẻ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Bên cạnh đó là cho trẻ uống nhiều nước, không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp; thực hiện ăn chín, uống sôi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Theo dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới, với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng kết hợp với độ ẩm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn khiến nguy cơ cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng đang ở mức báo động.

“Đợt nắng nóng năm nay tương đối khác với mọi năm, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ngay, không như các năm trước sẽ có 1 - 2 ngày cục bộ, nhưng năm nay nắng nóng xảy ra từ ngày 17/4 và kéo dài đến thời điểm này. Độ ẩm trong không khí quá thấp, từ 20 - 45%, chính vì vậy khi sử dụng điện, bà con phải kiểm tra đường dây điện; khi đi nương, nấu ăn... cần dập lửa cho kỹ, tránh để lại tàn tro dễ gây cháy”, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên nói./.