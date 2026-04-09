Nắng nóng gay gắt diện rộng, Sơn La canh phòng 24/24h để chống cháy rừng

Tỉnh Sơn La và các địa phương trong khu vực đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt cao, từ 37 – 39 độ C, có nơi hơn 39 độ C; gió Tây đến Tây Nam từ cấp 2 đến cấp 4, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Thảm thực vật dày, trong khi thời tiết hanh khô kéo dài, khiến nguy cơ cháy rừng cao

Trước tình hình đó, chính quyền các địa phương, lực lượng kiểm lâm và người dân đang tăng cường nhiều biện pháp thiết thực nhằm làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đang là mùa sản xuất nương rẫy, rất cần phát dọn thực bì để gieo trồng đúng vụ, nhưng anh Hà Văn Huấn và nhiều hộ dân ở bản Chiềng Hin, xã Xuân Nha, tỉnh Sơn La những ngày này không tùy ý phát đốt nương, bởi anh nhận thức, nắng nóng gay gắt, gió Lào thổi mạnh như thế, chỉ cần 1 tàn lửa nhỏ bay xa nếu cố tình phát đốt trong điều kiện không đảm bảo thì hậu quả sẽ rất khôn lường.

Anh Huấn chia sẻ, khi thực hiện đốt nương làm rẫy thì phải chọn thời điểm phù hợp. Những ngày hanh khô thì không thực hiện đốt. Thường thì gia đình anh chọn đốt vào thời điểm từ 5 giờ đến khoảng 8 giờ sáng; hoặc sau 5 giờ chiều, lúc đó mức độ gió không cao nên sẽ đảm bảo an toàn hơn.

Lực lượng kiểm lâm có mặt cùng bà con giám sát, kiểm soát việc phát đốt thực bì, chuẩn bị đất để canh tác

Ông Ngần Văn Thiệp, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Chiềng Hin cũng cho biết, từ tháng 1 đến tháng 5 là những tháng cao điểm hanh khô, các thành viên tổ quản lý bảo vệ rừng của bản được yêu cầu luân phiên trực 24/24h; cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền để tất cả các thành viên trong bản nâng cao ý thức giữ rừng và nâng cao cảnh giác khi sử dụng lửa. Các hộ cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy ước, hương ước của bản.

"Bản thường xuyên tuyên truyền đến bà con nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thông qua loa phát thanh của bản và qua nhóm Zalo, Facebook và các nhóm cộng đồng của bản. Hộ nào cố tình vi phạm thì xử phạt theo hương ước quy định là 500 nghìn/hộ", ông Thiệp chia sẻ.

Các lực lượng tích cực tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng

Là lực lượng nòng cốt, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 30.000 ha rừng trên địa bàn các xã Xuân Nha, Chiềng Sơn, những ngày này, các cán bộ, nhân viên Hạt kiểm lâm khu vực XVI và rừng đặc dụng Xuân Nha gần như không có thời gian ngơi nghỉ vì thời gian gần đây, nhất là từ đầu tháng 4 đến nay, nhiều khu vực rừng mà đơn vị quản lý được xác định nguy cơ cháy ở cấp rất nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Hạt phó Hạt kiểm lâm khu vực XVI và rừng đặc dụng Xuân Nha cho biết, đơn vị đã chủ động phân công kiểm lâm địa bàn, viên chức bảo vệ rừng tổ chức trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24h tại các trạm bảo vệ rừng, văn phòng BQL nhằm phát hiện và xử lý kịp thời nếu có cháy rừng xảy ra.

"Hạt đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của xã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với lực lượng công an, quân đội tuần tra, kiểm tra khoanh vùng các điểm nóng có nguy cơ xảy ra cháy rừng gây mất rừng. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Cường thông tin.

Cán bộ kiểm lâm khu vực XVI và rừng đặc dụng Xuân Nha (Sơn La) thực hiện tuần tra, bảo vệ rừng trong những ngày hanh khô

Tại các địa phương khác trong tỉnh Sơn La, trước dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới, với nền nhiệt phổ biến từ 35 – 37độ C, có nơi trên 38 – 39 độ C, để bảo vệ các cánh rừng trước nguy cơ rình rập của “bà hoả”, cấp uỷ, chính quyền các xã đều cử lực lượng bám nắm địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát và trực 24/24h để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh.

Bà Nguyễn Thị Thành, Chủ tịch UBND xã Thuận Châu – một trong những xã có diện tích rừng lớn, với hơn 6.300ha cho biết, hiện xã đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con tuân thủ tuyệt đối "5 không”, bao gồm không tự ý đốt nương rẫy vào những ngày dự báo cháy rừng ở cấp 4, cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm; không đốt nương vào lúc gió to, giữa trưa nắng gắt; không mang lửa vào rừng;

Không hút thuốc hoặc đốt ong trong rừng; không chủ quan khi sử dụng lửa gần bìa rừng và không đứng ngoài cuộc khi có cháy rừng xảy ra. Khi phát hiện có khói hoặc lửa tại khu vực rừng thì người phát hiện phải hô hoán và báo động ngay cho mọi người xung quanh, cùng chính quyền và lực lượng biết để khẩn trương tổ chức chữa cháy rừng.

Tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng các vật dụng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhất là các khu vực Sông Mã, Sốp Cộp, Yên Châu, Mường La, Phù Yên…

Ngoài cháy rừng, nắng nóng kết hợp độ ẩm trong không khí giảm thấp cũng gây nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nắng nóng cũng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Vì vậy, người dân cần chú ý đảm bảo sức khoẻ và tăng cường các biện pháp đề phòng cháy nổ có thể xảy ra, gây thiệt hại về người và tài sản.