Điện Biên báo động đỏ nguy cơ cháy rừng với hơn 2.500 điểm nghi cháy trong quý I

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, sáng nay 5/4, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp đánh giá công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra thực địa, trên đã xảy ra 13 vụ cháy rừng, tổng diện tích thiệt hại khoảng 4 ha, chủ yếu là cháy thảm thực vật dưới tán rừng, chưa gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng rừng.

Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì của người dân trong điều kiện thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài. Nhiều vụ cháy xảy ra vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Trong quý I, toàn tỉnh Điện Biên duy trì cường độ cao các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. Lực lượng kiểm lâm đã tổ chức hơn 1.200 lượt tuần tra, huy động gần 6.000 lượt người tham gia; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền với hàng trăm buổi phổ biến pháp luật, hàng nghìn người dân ký cam kết bảo vệ rừng. Công tác xử lý vi phạm tiếp tục được siết chặt, với 68 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp được phát hiện, xử lý, trong đó có 3 vụ bị xử lý hình sự liên quan đến hành vi phá rừng trái pháp luật.

Hiện nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh luôn duy trì ở cấp cao, có thời điểm đạt cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Tại các khu vực vùng sâu, nơi đời sống người dân còn phụ thuộc vào rừng, tập quán canh tác nương rẫy vẫn phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy.

Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân dừng ngay việc đốt nương trong thời điểm cao điểm nắng nóng, chỉ thực hiện khi đủ điều kiện an toàn và có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền cơ sở. Lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng đã xảy ra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả xem xét xử lý hình sự đối với các hành vi gây hậu quả nghiêm trọng.

Các địa phương phải duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời báo cáo khi có tình huống phát sinh; đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy, không để xảy ra thiệt hại về người; Tăng cường tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy rừng, trang bị đầy đủ phương tiện, bảo hộ cho lực lượng tại cơ sở; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, tham mưu kịp thời cho tỉnh trong chỉ đạo, điều hành.

Về lâu dài, tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hạn chế canh tác nương rẫy, từng bước giảm tình trạng sử dụng lửa trong sản xuất, nguyên nhân chính dẫn đến cháy rừng hiện nay.