Nắng nóng gay gắt, hàng chục hecta rừng phòng hộ ở Sơn La bị thiêu rụi

Tại khu rừng phòng hộ Pu Puộk (Núi Mối), thuộc địa phận giáp ranh giữa 2 xã Đứa Mòn và Chiềng En, huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La, hôm nay 20/4 đã xảy ra cháy lớn.

Đến chiều tối 20/4, lửa đã được dập tắt, nhưng lực lượng chức năng và người dân vẫn phải canh, đề phòng ngọn lửa có thể bùng phát trở lại.

Ông Lường Văn Toan, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân (UBND) xã Đứa Mòn cho biết, ngay khi phát hiện ngọn lửa lúc hơn 9 giờ sáng nay, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã báo động, huy động người dân ở 6 bản lân cận, với khoảng 400 người tham gia dập lửa. Do nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc hơn 40 độ C, lại có gió to, nên lửa cháy lan nhanh và việc tiếp cận chữa cháy rất khó khăn.



Đến hơn 16h chiều 20/4, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi gần 10 hecta rừng gỗ tạp. “7 đến 8 năm nay rồi trên địa bàn mới xảy ra cháy lớn như vậy. Không chỉ người dân Đứa Mòn mà phía xã bạn Chiềng En cũng đã huy động hàng trăm người dân tham gia ứng cứu dập lửa, phát dọn đường băng cản lửa và áp dụng các biện pháp chữa cháy khẩn cấp, không để đám cháy lan rộng và giảm tối đa các thiệt hại do cháy rừng gây ra”, ông Toan cho hay.

Đến chiều tối cùng ngày, các ngọn lửa lớn cơ bản đã được khống chế, nhưng lửa vẫn âm ỉ cháy ngầm. Vì vậy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã phải cắt cử lực lượng túc trực theo dõi để sẵn sàng ứng cứu nếu ngọn lửa bùng phát trở lại./.