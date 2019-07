Nắng nóng, hạn hán tại Nghệ An, hàng trăm ha hoa màu chết cháy

Tình trạng khô hạn diễn ra trên diện rộng tại các tất cả các địa phương, nhất là các vùng cây công nghiệp như Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ. Bên cạnh đó tại các vùng chuyên canh lúa cũng bắt đầu bị ảnh hưởng nặng như Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu và thành phố Vinh.

Ruộng lúa nứt nẻ vì khô hạn.

Hạn nặng dễ nhận thấy nhất tại huyện Anh Sơn và Thanh Chương đó là các đồi chè đã bị chết cháy. Riêng huyện Anh Sơn đã có khoảng 200ha chè cháy ngọn, khô lá trên diện tích 2.068 ha chè của toàn huyện. Tương tự, hạn hán cũng làm cho hàng trăm ha lúa tại huyện Hưng Nguyên có nguy cơ chết cháy. Nhiều hộ nông dân đã phải chuyển đổi việc sản xuất lúa sang hoa màu hoặc chăn nuôi gia súc.



Theo ông Nguyễn Văn Lập, Phó Giám đốc Sở Nông nghệp và Phát thiển Nông thôn Nghệ An, hiện Nghệ An có 86.000ha lúa, trong đó đến nay có hơn 1.000ha lúa mùa và lúa Hè Thu bị chết. Ngoài ra, diện tích chè, chanh và rau màu thiệt hại nặng do thiếu nước tưới. UBND tỉnh đã yêu cầu các nhà máy thủy điện trên địa bàn như: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thống nhất kế hoạch xả nước gắn với nhu cầu nước cho sinh hoạt và sản xuất vùng hạ du.

Nhiều người dân huyện Con Cuông (Nghệ An) cũng phải đi chở nước sinh hoạt ở suối xa.

Ông Nguyễn Văn Lập cho biết: “Những hồ đập đã cạn khô kiệt nước. Một số diện tích lúa chết, những diện tích nhỏ lẻ nằm ở cuối kênh, nằm ở chỗ những hồ đập đã xây dựng cách đây đã rất lâu, từ năm 64-65, đã xuống cấp. Nhưng những hiện tượng này không nhiều so với tổng diện tích 86.000ha lúa cả tỉnh”.

Bên cạnh đó, trên địa bản tỉnh Nghệ An cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng do nắng nóng. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện khẩn về việc chống hạn, yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các công ty thủy lợi trên địa bàn, chủ động lực lượng, thiết bị, tận dụng mọi nguồn nước để bơm tưới phục vụ sản xuất và cấp nước dân sinh./.