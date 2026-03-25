中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nắng nóng kéo dài, Sơn La thực hiện "4 tại chỗ " phòng chống cháy rừng từ cơ sở

Thứ Tư, 11:29, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -   Theo cảnh báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La, trong những ngày tới nhiều khu vực có nguy cơ cháy rừng duy trì ở cấp 4, có thời điểm sẽ đạt ở cấp 5, mức cực kỳ nguy hiểm. 

 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các Hạt kiểm lâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác phòng cháy, tuyên truyền, lưu ý bà con nhân dân thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, cẩn trọng khi sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

Các xã, phường kiểm tra, kiểm soát tại những khu vực có nguy cơ cháy cao, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cấp bách. Nguyên tắc “4 tại chỗ” tiếp tục được đặt ra nhằm bảo đảm khả năng xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để cháy lan rộng.  

nang nong keo dai, son la thuc hien 4 tai cho phong chong chay rung tu co so hinh anh 1
Nguyên tắc “4 tại chỗ” tiếp tục được đặt ra nhằm bảo đảm khả năng xử lý kịp thời ngay từ cơ sở
nang nong keo dai, son la thuc hien 4 tai cho phong chong chay rung tu co so hinh anh 2
Những tấm băng rôn đi qua là thấy – nhìn là nhớ – góp phần nâng cao ý thức, cùng nhau giữ rừng an toàn mùa khô

Ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La cho biết: "Chi cục đã chỉ đạo các Hạt kiểm lâm chuẩn bị chu đáo các điều kiện về phương tiện, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng với mọi tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về kỹ năng sử dụng lửa khi vào rừng cho bà con nhân dân khi đốt nương làm rẫy và khi ra, vào rừng trong mùa khô. Chi cục cũng đã chủ động phân công trực về công tác phòng cháy chữa cháy rừng 24/24h".

Sau sắp xếp tổ chức lại bộ máy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La có 17 Hạt kiểm lâm khu vực, quản lý trên 684.000 ha rừng. Sát dân hơn, gần dân hơn cũng là điều kiện quan trọng để lực lượng kiểm lâm địa bàn chủ động các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
Tag: nắng nóng sơn la cháy rừng tại sơn la phòng chống cháy rừng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kịp thời khống chế vụ cháy rừng tại xã A Lưới 1, thành phố Huế
VOV.VN - Vào tối ngày 19/3, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực đường vào đập thủy điện A Lin B1, thuộc thôn A Neeng Lê Triêng 1, xã A Lưới 1, thành phố Huế.

Kịp thời khống chế đám cháy rừng tại sườn núi ở Sóc Sơn, Hà Nội
VOV.VN - Trong điều kiện trời tối, thời tiết hanh khô, gió mạnh, một vụ cháy rừng bất ngờ xảy ra ở khu vực Núi Ven, xã Sóc Sơn (TP Hà Nội) đe dọa lan rộng xuống khu dân cư. Lực lượng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau hơn một giờ nỗ lực.

Điện Biên cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm
VOV.VN - Trước diễn biến thời tiết nắng nóng, khô hanh kéo dài, ngành chức năng tỉnh Điện Biên vừa phát đi cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao nhất, đồng thời yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó trong những ngày cao điểm mùa khô.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục