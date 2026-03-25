Nắng nóng kéo dài, Sơn La thực hiện "4 tại chỗ " phòng chống cháy rừng từ cơ sở

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các Hạt kiểm lâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác phòng cháy, tuyên truyền, lưu ý bà con nhân dân thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, cẩn trọng khi sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

Các xã, phường kiểm tra, kiểm soát tại những khu vực có nguy cơ cháy cao, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cấp bách. Nguyên tắc “4 tại chỗ” tiếp tục được đặt ra nhằm bảo đảm khả năng xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để cháy lan rộng.

Những tấm băng rôn đi qua là thấy – nhìn là nhớ – góp phần nâng cao ý thức, cùng nhau giữ rừng an toàn mùa khô

Ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La cho biết: "Chi cục đã chỉ đạo các Hạt kiểm lâm chuẩn bị chu đáo các điều kiện về phương tiện, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng với mọi tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về kỹ năng sử dụng lửa khi vào rừng cho bà con nhân dân khi đốt nương làm rẫy và khi ra, vào rừng trong mùa khô. Chi cục cũng đã chủ động phân công trực về công tác phòng cháy chữa cháy rừng 24/24h".

Sau sắp xếp tổ chức lại bộ máy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La có 17 Hạt kiểm lâm khu vực, quản lý trên 684.000 ha rừng. Sát dân hơn, gần dân hơn cũng là điều kiện quan trọng để lực lượng kiểm lâm địa bàn chủ động các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở.