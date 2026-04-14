中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nắng nóng tại miền Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều nơi chạm ngưỡng 40 độ

Thứ Ba, 15:38, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay nắng nóng tiếp tục bao trùm hầu hết các khu vực trên cả nước, đặc biệt, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 40 độ C. Người dân cần đề phòng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt và cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư.

Chiều nay (14/4), khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ như: Tuyên Hóa (Quảng Trị) 39.0 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39.2 độ, Nam Đông (Tp. Huế) 38.9 độ…độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-50%. 

Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và TP. Đà Nẵng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Trà My (Tp. Đà Nẵng) 36.9 độ, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38.3 độ; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50-60%.

nang nong tai mien trung chua co dau hieu ha nhiet, nhieu noi cham nguong 40 do hinh anh 1
Nhiệt độ thực đo tại một số tỉnh thành trên cả nước lúc 13h ngày 14/4. (Ảnh chụp màn hình)

Dự báo ngày 15-16/4, khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc cao nguyên Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.   

Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Cảnh báo, ngày 17/4, nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc, nắng nóng ở các khu vực còn lại có khả năng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

PV/VOV.VN
Tag: nắng nóng thời tiết thời tiết miền Trung thời tiết Hà Nội dự báo thời tiết
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 13/4: Nắng nóng diện rộng, Trung Bộ có nơi trên 40 độ C
Thời tiết hôm nay 13/4: Nắng nóng diện rộng, Trung Bộ có nơi trên 40 độ C

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 13/4, nắng nóng bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ, trong khi chiều tối nhiều khu vực vẫn có khả năng mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 13/4: Nắng nóng diện rộng, Trung Bộ có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay 13/4: Nắng nóng diện rộng, Trung Bộ có nơi trên 40 độ C

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 13/4, nắng nóng bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ, trong khi chiều tối nhiều khu vực vẫn có khả năng mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Sinlaku sắp mạnh thành siêu bão đầu mùa, cường độ có thể đạt cấp 16-17
Sinlaku sắp mạnh thành siêu bão đầu mùa, cường độ có thể đạt cấp 16-17

VOV.VN - Cơ quan khí tượng nhận định, bão Sinlaku khả năng mạnh thành siêu bão đầu tiên hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão lũ năm nay.

Sinlaku sắp mạnh thành siêu bão đầu mùa, cường độ có thể đạt cấp 16-17

Sinlaku sắp mạnh thành siêu bão đầu mùa, cường độ có thể đạt cấp 16-17

VOV.VN - Cơ quan khí tượng nhận định, bão Sinlaku khả năng mạnh thành siêu bão đầu tiên hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão lũ năm nay.

Nắng nóng gay gắt trong cả nước, nhiều nơi chạm ngưỡng 40°C
Nắng nóng gay gắt trong cả nước, nhiều nơi chạm ngưỡng 40°C

VOV.VN - Chiều 12/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng cả nước, riêng khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40°C. Dự báo trong 1–2 ngày tới, tình trạng này tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Nắng nóng gay gắt trong cả nước, nhiều nơi chạm ngưỡng 40°C

Nắng nóng gay gắt trong cả nước, nhiều nơi chạm ngưỡng 40°C

VOV.VN - Chiều 12/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng cả nước, riêng khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40°C. Dự báo trong 1–2 ngày tới, tình trạng này tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục