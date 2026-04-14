Nắng nóng tại miền Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều nơi chạm ngưỡng 40 độ

Chiều nay (14/4), khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ như: Tuyên Hóa (Quảng Trị) 39.0 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39.2 độ, Nam Đông (Tp. Huế) 38.9 độ…độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-50%.

Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và TP. Đà Nẵng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Trà My (Tp. Đà Nẵng) 36.9 độ, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38.3 độ; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50-60%.

Nhiệt độ thực đo tại một số tỉnh thành trên cả nước lúc 13h ngày 14/4. (Ảnh chụp màn hình)

Dự báo ngày 15-16/4, khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc cao nguyên Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Cảnh báo, ngày 17/4, nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc, nắng nóng ở các khu vực còn lại có khả năng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.