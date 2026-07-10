Nếu không kiểm soát tốt pin thì trên lưới điện sẽ trở thành “bãi rác" công nghệ

Tại toạ đàm Hạ tầng lưu trữ năng lượng (BESS) và những bước ngoặt công nghệ mới tại Việt Nam với chủ đề: “Thời đại của Pin - Pin là dầu mỏ mới của thế kỷ XXI” do Báo Tuổi và Lithaco tổ chức và chiều 10/7, nhiều đại biểu cho rằng để giải quyết được sự lãng phí nguồn năng lượng tái tạo này thì sử dụng pin lưu trữ. Đặc biệt, nút thắt được giải quyết khi Chính phủ vừa ban hành Nghị định 243 ngày 26/6 cho cá nhân, doanh nghiệp bán lượng điện dư thừa cho lưới điện.

Hạ tầng lưu trữ năng lượng sẽ trở thành "bộ nhớ" giúp nhà máy điện mặt trời hoạt động hiệu quả, chuyển nguồn năng lượng sạch từ ban ngày sang ban đêm, điều hòa dòng điện và có thể dự trữ.

Pin năng lượng mặt trời đang được nhiều hộ dân, doanh nghiệp ở TP.HCM sử dụng (Ảnh: Thanh Minh)

Chính phủ đang đặt mục tiêu chiến lược đến năm 2030 đạt 50% mái nhà dân và 50% mái nhà công sở lắp đặt điện mặt trời tự sản tự tiêu. Còn ở TP.HCM hiện nay, có 22.765 hệ thống điện mặt trời mái nhà đang vận hành với tổng công suất khoảng 1.800 MWp. Trong số này có 1.818 hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất lắp đặt 406,6 MWp. Sản lượng điện tạo ra từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà hiện chiếm khoảng 4,66% tổng sản lượng điện thương phẩm của TP. HCM.

Tuy nhiên, năng lượng mặt trời có nhược điểm tự nhiên là chỉ có vào ban ngày và phụ thuộc vào thời tiết, trong khi phần lớn các hộ gia đình và cơ sở công sở lại sử dụng điện năng cao điểm vào buổi tối. Sự lệch pha này khiến điện mặt trời nếu đứng độc lập sẽ khó phát huy hết giá trị.

Còn sử dụng pin trữ năng lượng thì người dân và doanh nghiệp cũng băn khoăn về các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Ông Trần Quốc Tâm - Tổng Giám đốc Lithaco cho rằng, hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại pin trữ năng lượng khác nhau nên doanh nghiệp mong Bộ Công thương có thông tư hướng dẫn và truyền thông để doanh nghiệp và người dân lựa chọn đúng, đảm bảo chất lượng. Đồng thời, cơ quan chức năng cần có cơ chế kiểm soát tốt về chất lượng pin này nếu không trên lưới điện Việt Nam sẽ trở thành “bãi rác” công nghệ trong tương lai.