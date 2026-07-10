English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nếu không kiểm soát tốt pin thì trên lưới điện sẽ trở thành “bãi rác" công nghệ

Thứ Sáu, 19:55, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM là nơi có tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà thuộc nhóm cao nhất cả nước, nhu cầu sử dụng điện lớn và hệ thống hạ tầng điện được đầu tư đồng bộ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là điện mặt trời có thời điểm sử dụng không hết thì việc lưu trữ năng lượng này như thế nào cho hiệu quả, tránh lãng phí.

Tại toạ đàm Hạ tầng lưu trữ năng lượng (BESS) và những bước ngoặt công nghệ mới tại Việt Nam với chủ đề: “Thời đại của Pin - Pin là dầu mỏ mới của thế kỷ XXI” do Báo Tuổi và Lithaco tổ chức và chiều 10/7, nhiều đại biểu cho rằng để giải quyết được sự lãng phí nguồn năng lượng tái tạo này thì sử dụng pin lưu trữ. Đặc biệt, nút thắt được giải quyết khi Chính phủ vừa ban hành Nghị định 243 ngày 26/6 cho cá nhân, doanh nghiệp bán lượng điện dư thừa cho lưới điện.  

Hạ tầng lưu trữ năng lượng sẽ trở thành "bộ nhớ" giúp nhà máy điện mặt trời hoạt động hiệu quả, chuyển nguồn năng lượng sạch từ ban ngày sang ban đêm, điều hòa dòng điện và có thể dự trữ.

neu khong kiem soat tot pin thi tren luoi dien se tro thanh bai rac cong nghe hinh anh 1
Pin năng lượng mặt trời đang được nhiều hộ dân, doanh nghiệp  ở TP.HCM sử dụng (Ảnh: Thanh Minh)

Chính phủ đang đặt mục tiêu chiến lược đến năm 2030 đạt 50% mái nhà dân và 50% mái nhà công sở lắp đặt điện mặt trời tự sản tự tiêu. Còn ở TP.HCM hiện nay, có 22.765 hệ thống điện mặt trời mái nhà đang vận hành với tổng công suất khoảng 1.800 MWp. Trong số này có 1.818 hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất lắp đặt 406,6 MWp. Sản lượng điện tạo ra từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà hiện chiếm khoảng 4,66% tổng sản lượng điện thương phẩm của TP. HCM.

Tuy nhiên, năng lượng mặt trời có nhược điểm tự nhiên là chỉ có vào ban ngày và phụ thuộc vào thời tiết, trong khi phần lớn các hộ gia đình và cơ sở công sở lại sử dụng điện năng cao điểm vào buổi tối. Sự lệch pha này khiến điện mặt trời nếu đứng độc lập sẽ khó phát huy hết giá trị.

Còn sử dụng pin trữ năng lượng thì người dân và doanh nghiệp cũng băn khoăn về các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Ông Trần Quốc Tâm - Tổng Giám đốc Lithaco cho rằng, hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại pin trữ năng lượng khác nhau nên doanh nghiệp mong Bộ Công thương có thông tư hướng dẫn và truyền thông để doanh nghiệp và người dân lựa chọn đúng, đảm bảo chất lượng. Đồng thời, cơ quan chức năng cần có cơ chế kiểm soát tốt về chất lượng pin này nếu không trên lưới điện Việt Nam sẽ trở thành “bãi rác” công nghệ trong tương lai.

dmt.jpg

Tiền điện giảm nhờ điện mặt trời mái nhà

VOV.VN - Nhu cầu phát triển điện sạch nói chung và điện mặt trời mái nhà nói riêng là rất cấp thiết, khi cho thấy nhiều lợi ích cho cả hệ thống điện và người sử dụng. Điều dễ thấy nhất là tiền điện hàng tháng của nhiều hộ gia đình giảm rõ rệt.

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tạo thuận lợi trong việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho khách hàng
Tạo thuận lợi trong việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho khách hàng

VOV.VN - TP.Hồ Chí Minh là địa phương có tiềm năng điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Tạo thuận lợi trong việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho khách hàng

Tạo thuận lợi trong việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho khách hàng

VOV.VN - TP.Hồ Chí Minh là địa phương có tiềm năng điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Vì sao Trung Quốc dư thừa điện gió, điện mặt trời nhưng vẫn phải dùng than đá?
Vì sao Trung Quốc dư thừa điện gió, điện mặt trời nhưng vẫn phải dùng than đá?

VOV.VN - Trung Quốc đang sản xuất lượng điện gió và điện mặt trời khổng lồ, nhưng nhiều nguồn điện sạch vẫn bị lãng phí thành "rác thải" vì hệ thống vận hành.

Vì sao Trung Quốc dư thừa điện gió, điện mặt trời nhưng vẫn phải dùng than đá?

Vì sao Trung Quốc dư thừa điện gió, điện mặt trời nhưng vẫn phải dùng than đá?

VOV.VN - Trung Quốc đang sản xuất lượng điện gió và điện mặt trời khổng lồ, nhưng nhiều nguồn điện sạch vẫn bị lãng phí thành "rác thải" vì hệ thống vận hành.

Nới quy định bán điện dư từ điện mặt trời mái nhà lên 50%
Nới quy định bán điện dư từ điện mặt trời mái nhà lên 50%

VOV.VN - Nghị định 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được bán sản lượng điện dư.

Nới quy định bán điện dư từ điện mặt trời mái nhà lên 50%

Nới quy định bán điện dư từ điện mặt trời mái nhà lên 50%

VOV.VN - Nghị định 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được bán sản lượng điện dư.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục