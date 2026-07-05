English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao Trung Quốc dư thừa điện gió, điện mặt trời nhưng vẫn phải dùng than đá?

Chủ Nhật, 07:00, 05/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc đang sản xuất lượng điện gió và điện mặt trời khổng lồ, nhưng nhiều nguồn điện sạch vẫn bị lãng phí thành "rác thải" vì hệ thống vận hành.

Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng điện mặt trời và điện gió nhằm nâng cao an ninh năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm từ sản xuất năng lượng. Tuy nhiên, sự thiếu hiệu quả trong quản lý và các cam kết không còn phù hợp đang dẫn đến lãng phí năng lượng, đồng thời gia tăng việc sử dụng các nguồn năng lượng truyền thống như than đá và khí đốt.

vi sao trung quoc du thua dien gio, dien mat troi nhung van phai dung than da hinh anh 1

Đây là lý do dẫn đến sự gia tăng lượng khí thải CO2, với lượng khí thải đã tăng 2% trong quý đầu tiên của năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch Trung Quốc.

Đáng chú ý, sau 21 tháng liên tiếp ổn định hoặc giảm, lượng khí thải của Trung Quốc đã có dấu hiệu gia tăng. Mặc dù Trung Quốc đã đầu tư đáng kể vào các tuabin gió ngoài khơi và các trang trại năng lượng mặt trời khổng lồ, vấn đề chính lại nằm ở việc quản lý năng lượng. Sự gia tăng công suất điện gió (23%) và điện mặt trời (33%) không tương ứng với sản lượng điện sạch thực tế do hệ số công suất giảm.

Trung Quốc đối mặt bài toán khó

Theo báo cáo của Carbon Brief, nếu tình trạng cắt giảm sản lượng không trở nên tồi tệ hơn, hệ thống có thể sản xuất thêm khoảng 170 TWh năng lượng từ các nguồn điện sạch trong quý này, dễ dàng vượt qua mức tăng 120 TWh về nhu cầu. Tuy nhiên, một lượng lớn năng lượng dư thừa đã bị lãng phí do sự thiếu hiệu quả trong quản lý.

vi sao trung quoc du thua dien gio, dien mat troi nhung van phai dung than da hinh anh 2

Các hợp đồng hiện tại với các nhà sản xuất năng lượng từ than đá yêu cầu một lượng năng lượng nhất định phải được sản xuất từ nguồn này, hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu bằng năng lượng sạch. Hơn nữa, các tiêu chuẩn cứng nhắc về giao dịch điện giữa các vùng khiến cho các khu vực có nguồn năng lượng sạch dư thừa không thể chuyển giao điện cho các khu vực thiếu hụt, buộc họ phải phụ thuộc vào các nhà máy điện than hoặc khí đốt địa phương.

Tình hình này đặt Trung Quốc vào thế khó. Mặc dù nước này đang mở rộng công suất năng lượng tái tạo, việc thiếu linh hoạt trong hệ thống quản lý đã dẫn đến việc đốt nhiều than và khí đốt hơn mức cần thiết. Theo báo cáo, lượng khí thải CO2 từ ngành điện đã tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý này, và sẽ không có sự gia tăng nếu không có lượng điện gió và mặt trời bị lãng phí.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công nghệ đột phá giúp máy phát điện mặt trời tạo điện mạnh gấp 15 lần?
Công nghệ đột phá giúp máy phát điện mặt trời tạo điện mạnh gấp 15 lần?

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đang nghiên cứu máy phát điện nhiệt điện mặt trời (STEG) như một phương pháp mới để sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.

Công nghệ đột phá giúp máy phát điện mặt trời tạo điện mạnh gấp 15 lần?

Công nghệ đột phá giúp máy phát điện mặt trời tạo điện mạnh gấp 15 lần?

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đang nghiên cứu máy phát điện nhiệt điện mặt trời (STEG) như một phương pháp mới để sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.

Lời giải cho điểm yếu lớn nhất của điện mặt trời vừa xuất hiện
Lời giải cho điểm yếu lớn nhất của điện mặt trời vừa xuất hiện

VOV.VN - Khai thác năng lượng mặt trời được coi là một trong những phương pháp sạch nhất để sản xuất điện thay vì phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Lời giải cho điểm yếu lớn nhất của điện mặt trời vừa xuất hiện

Lời giải cho điểm yếu lớn nhất của điện mặt trời vừa xuất hiện

VOV.VN - Khai thác năng lượng mặt trời được coi là một trong những phương pháp sạch nhất để sản xuất điện thay vì phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Công nghệ pin mặt trời uốn cong mở đường cho mái nhà phát điện
Công nghệ pin mặt trời uốn cong mở đường cho mái nhà phát điện

VOV.VN - Đột phá này giúp giảm chi phí sản xuất pin mặt trời, đồng thời tạo điều kiện để công nghệ năng lượng sạch phổ biến trong đời sống hằng ngày.

Công nghệ pin mặt trời uốn cong mở đường cho mái nhà phát điện

Công nghệ pin mặt trời uốn cong mở đường cho mái nhà phát điện

VOV.VN - Đột phá này giúp giảm chi phí sản xuất pin mặt trời, đồng thời tạo điều kiện để công nghệ năng lượng sạch phổ biến trong đời sống hằng ngày.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm