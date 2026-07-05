Vì sao Trung Quốc dư thừa điện gió, điện mặt trời nhưng vẫn phải dùng than đá?

Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng điện mặt trời và điện gió nhằm nâng cao an ninh năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm từ sản xuất năng lượng. Tuy nhiên, sự thiếu hiệu quả trong quản lý và các cam kết không còn phù hợp đang dẫn đến lãng phí năng lượng, đồng thời gia tăng việc sử dụng các nguồn năng lượng truyền thống như than đá và khí đốt.

Đây là lý do dẫn đến sự gia tăng lượng khí thải CO2, với lượng khí thải đã tăng 2% trong quý đầu tiên của năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch Trung Quốc.

Đáng chú ý, sau 21 tháng liên tiếp ổn định hoặc giảm, lượng khí thải của Trung Quốc đã có dấu hiệu gia tăng. Mặc dù Trung Quốc đã đầu tư đáng kể vào các tuabin gió ngoài khơi và các trang trại năng lượng mặt trời khổng lồ, vấn đề chính lại nằm ở việc quản lý năng lượng. Sự gia tăng công suất điện gió (23%) và điện mặt trời (33%) không tương ứng với sản lượng điện sạch thực tế do hệ số công suất giảm.

Trung Quốc đối mặt bài toán khó

Theo báo cáo của Carbon Brief, nếu tình trạng cắt giảm sản lượng không trở nên tồi tệ hơn, hệ thống có thể sản xuất thêm khoảng 170 TWh năng lượng từ các nguồn điện sạch trong quý này, dễ dàng vượt qua mức tăng 120 TWh về nhu cầu. Tuy nhiên, một lượng lớn năng lượng dư thừa đã bị lãng phí do sự thiếu hiệu quả trong quản lý.

Các hợp đồng hiện tại với các nhà sản xuất năng lượng từ than đá yêu cầu một lượng năng lượng nhất định phải được sản xuất từ nguồn này, hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu bằng năng lượng sạch. Hơn nữa, các tiêu chuẩn cứng nhắc về giao dịch điện giữa các vùng khiến cho các khu vực có nguồn năng lượng sạch dư thừa không thể chuyển giao điện cho các khu vực thiếu hụt, buộc họ phải phụ thuộc vào các nhà máy điện than hoặc khí đốt địa phương.

Tình hình này đặt Trung Quốc vào thế khó. Mặc dù nước này đang mở rộng công suất năng lượng tái tạo, việc thiếu linh hoạt trong hệ thống quản lý đã dẫn đến việc đốt nhiều than và khí đốt hơn mức cần thiết. Theo báo cáo, lượng khí thải CO2 từ ngành điện đã tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý này, và sẽ không có sự gia tăng nếu không có lượng điện gió và mặt trời bị lãng phí.