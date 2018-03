Ngã xuống biển một ngư dân tử vong

Tối 12/3, thông tin từ chính quyền xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết: Trên địa bàn xã vừa có một ngư dân không may tử vong khi đang đánh bắt ngoài khơi.

Đang đánh bắt ngoài khơi, ngư dân Phạm Ng không may ngã xuống biển tử vong. Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng ngày 12/3, khi anh Phạm Ng (SN 1970, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang đánh bắt xa bờ tại vùng biển Nghệ An, thì bất ngờ lên cơn co giật, khó thở.

Trong lúc anh Ng đi lại trên boong tàu thì không may rơi xuống biển. Các thuyền viên trên tàu cá liền vớt anh Ng lên và thực hiện các bước sơ cứu tại chỗ, đồng thời gọi điện báo cho người thân ở đất liền. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Dự kiến trong đêm tàu cá chở thi thể ngư dân này sẽ cập cảng lạch Quèn bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương./.

