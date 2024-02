Ngậm ngùi “Tết con rồng, không đồng thưởng Tết”

Tết năm nay chị Nguyễn Thu Huệ (Thanh Xuân, Hà Nội), hiện đang công tác tại một doanh nghiệp về xuất nhập khẩu tại Hà Nội phải lên kế hoạch chi tiết cho các khoản chi tiêu ngày Tết. Những khoản chi tiêu không quá cần thiết như mua sắm quần áo, làm tóc mới cũng được tiết chế hơn so với năm trước, một số khoản được cắt bỏ hoàn toàn để tiết kiệm chi phí.

Chị Huệ cho biết, hàng năm dịp Tết chị mua sắm khá thoải mái, nhưng năm nay phải tiết kiệm hơn nhiều vì không có tiền thưởng Tết, mức thưởng doanh số cũng không đáng kể, công ty dù đã nỗ lực hết sức cũng chỉ có thể trả lương tháng cơ bản cho nhân viên trước Tết.

Lương thưởng và các khoản chi tiêu cuối năm luôn là vấn đề được mọi người quan tâm (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

“Năm nay doanh thu sụt giảm, nhiều đối tác của công ty đóng cửa, tuyên bố phá sản nên tình hình sản xuất kinh doanh không mấy khả quan. Hàng tháng mức lương vẫn được đảm bảo, nhưng tiền thưởng bị cắt giảm nhiều so với những năm trước. Tết năm nay toàn thể công ty không có thưởng Tết. Trước Tết công ty chuẩn bị cho mỗi nhân viên 1 phần quà Tết và 1 chút lì xì. Phần lì xì chỉ mang tính chất động viên, may mắn, vài trăm nghìn đồng, nhưng cũng giúp chúng tôi ấm lòng hơn dịp Tết. Tình hình kinh doanh khó khăn chung, nên chúng tôi cũng rất chia sẻ với lãnh đạo. Dù vậy Tết này cũng khó khăn, giản tiện hơn nhiều so với những năm trước.”, chị Huệ chia sẻ.

Năm nay, thay vì tiêu những thứ dành cho bản thân, chị Huệ để dành tiền biếu bố mẹ tiêu Tết, số tiền kiếm được trong năm qua chị cũng tích góp gửi tiết kiệm, phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh công việc có nhiều khó khăn.

Chị Nguyễn Thu Huệ hy vọng trong năm tới tình hình kinh tế sẽ khả quan hơn để mức lương thưởng, đời sống được cải thiện hơn.

Vẫn có thưởng Tết, nhưng số tiền chỉ mang tính chất “động viên tinh thần” là chính, nên Tết này chị Nguyễn Thị Tâm (Hải Dương) phải thắt chặt mọi chi tiêu.

“Công ty có một mức thưởng Tết cuối năm dựa vào tính chuyên cần của nhân viên. Những ai đi làm đủ, hoàn thành công việc của 12 tháng, mỗi tháng sẽ được tính thưởng 200.000 đồng, số tiền này cộng dồn vào thưởng cuối năm. Như vậy, nếu cao nhất thì nhân viên công ty cũng chỉ nhận được 2,4 triệu đồng. Tết đến, đi quà bên nội bên ngoại cũng tốn đến cả chục triệu đồng. Mức lương thưởng cuối năm không đủ tiêu Tết, nên những khoản nào không phải thiết yếu gia đình tôi đều cắt giảm. Thời gian Tết chủ yếu để cả gia đình được nghỉ ngơi sau 1 năm làm việc vất vả”, chị Tâm chia sẻ.

Còn với những lao động tự do như anh Nguyễn Đình Tú (Thuận Thành, Bắc Ninh) là một tài xế taxi truyền thống, Tết đến nỗi lo thêm nhiều. Không thưởng Tết, thu nhập cũng không ổn định, phụ thuộc vào lượng khách từng ngày, từng tháng, trong khi số tiền cần chi tiêu ngày Tết cho gia đình 5 người cũng lên đến chục triệu đồng.

Tháng cuối năm anh Tú phải cố gắng tăng chuyến chở khách, dù là sáng sớm hay đêm muộn, miễn có khách gọi là anh sẵn sàng lên đường.

“Tôi mua chiếc xe này đã hơn 3 năm nhưng đến nay vẫn chưa trả hết số tiền nợ mua xe. Sau mấy năm dịch bệnh, kinh tế khó khăn, nên mọi người cũng tiết kiệm hơn rất nhiều, nếu không quá xa vẫn chấp nhận đi xe máy. Nhiều ngày taxi đỗ đầy những điểm đón trả của xe khách, xe bus, trạm xăng dầu để đón khách nhưng cũng rất đìu hiu”, anh Tú chia sẻ.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối, đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể về thưởng Tết, bên cạnh đó, pháp luật cũng không bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng Tết cho người lao động. Đồng thời, hình thức thưởng sẽ do người sử dụng lao động quyết định với 1 trong 3 hình thức sau: bằng tiền, tài sản (hiện vật), bằng các hình thức khác. Trường hợp có thưởng thì mức thưởng cũng sẽ do người sử dụng lao động quyết định dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc trong năm của người lao động. Tuy nhiên, trong khả năng chi trả, phần lớn các doanh nghiệp vẫn nỗ lực có thưởng, hoặc quà Tết cho người lao động để động viên tinh thần làm việc.