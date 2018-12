Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu đảm bảo chống rét cho học sinh

VOV.VN - Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

