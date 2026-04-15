Ngành y tế TP.HCM nhận 629 phản ánh trong hơn 3 tháng

Sở Y tế TP.HCM cho biết, thời gian qua ngành đã đưa vào vận hành hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế. Đây là kênh tiếp nhận các ý kiến liên quan đến khám chữa bệnh, thái độ phục vụ, giá dịch vụ, thủ tục hành chính và các bất cập phát sinh tại cơ sở y tế.

Mỗi sáng, Ban Giám đốc Sở Y tế giao ban với Tổ công tác đặc biệt để tổng hợp toàn bộ phản ánh của ngày trước đó, đồng thời kiểm tra tiến độ xử lý từ các đơn vị liên quan. Các phản ánh từ đường dây nóng, cổng dịch vụ công hay kiến nghị trực tiếp đều được đưa vào nội dung điều hành.

Hơn 3 tháng đầu năm 2026, hệ thống đã tiếp nhận 629 phản ánh, trong đó 605 trường hợp đã được xử lý. Kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc tiếp nhận, phản hồi và giải quyết kiến nghị của người dân.

Người dân chờ khám ở Bệnh viện Đa khoa Tân Định

Từ dữ liệu phản ánh, ngành y tế thành phố đã triển khai nhiều biện pháp chấn chỉnh như: tăng kỷ luật chuyên môn, yêu cầu công khai giá dịch vụ, xử lý tình trạng cò bệnh viện, kiểm soát quảng cáo sai quy định, tăng quản lý dược - mỹ phẩm và cải cách thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, lãnh đạo Sở Y tế cũng tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với cơ sở y tế để làm rõ nội dung người dân phản ánh; đồng thời họp trực tuyến xử lý ngay các vụ việc bức xúc, tránh kéo dài.

Theo đánh giá của ngành y tế TP.HCM, việc người dân có công cụ phản ánh thuận tiện và được phản hồi kịp thời không chỉ giúp nâng cao chất lượng phục vụ mà còn tạo áp lực tích cực buộc các cơ sở y tế phải thay đổi.

Sở Y tế TP.HCM cho rằng đây không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là bước đổi mới trong quản trị ngành y theo hướng minh bạch hơn, trách nhiệm hơn và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.