Ngành y tế TP.HCM nhận 629 phản ánh trong hơn 3 tháng

Thứ Tư, 11:35, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ trong hơn 3 tháng đầu năm 2026, ngành y tế TP.HCM đã tiếp nhận 629 phản ánh từ người dân, trong đó 605 ý kiến đã được xử lý. Từ nguồn dữ liệu này, Sở Y tế TP.HCM đang thay đổi cách điều hành, kịp thời chấn chỉnh bất cập và nâng chất lượng phục vụ.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, thời gian qua ngành đã đưa vào vận hành hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế. Đây là kênh tiếp nhận các ý kiến liên quan đến khám chữa bệnh, thái độ phục vụ, giá dịch vụ, thủ tục hành chính và các bất cập phát sinh tại cơ sở y tế.

Mỗi sáng, Ban Giám đốc Sở Y tế giao ban với Tổ công tác đặc biệt để tổng hợp toàn bộ phản ánh của ngày trước đó, đồng thời kiểm tra tiến độ xử lý từ các đơn vị liên quan. Các phản ánh từ đường dây nóng, cổng dịch vụ công hay kiến nghị trực tiếp đều được đưa vào nội dung điều hành.

Hơn 3 tháng đầu năm 2026, hệ thống đã tiếp nhận 629 phản ánh, trong đó 605 trường hợp đã được xử lý. Kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc tiếp nhận, phản hồi và giải quyết kiến nghị của người dân.

nganh y te tp.hcm nhan 629 phan anh trong hon 3 thang hinh anh 1
Người dân chờ khám ở Bệnh viện Đa khoa Tân Định

Từ dữ liệu phản ánh, ngành y tế thành phố đã triển khai nhiều biện pháp chấn chỉnh như: tăng kỷ luật chuyên môn, yêu cầu công khai giá dịch vụ, xử lý tình trạng cò bệnh viện, kiểm soát quảng cáo sai quy định, tăng quản lý dược - mỹ phẩm và cải cách thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, lãnh đạo Sở Y tế cũng tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với cơ sở y tế để làm rõ nội dung người dân phản ánh; đồng thời họp trực tuyến xử lý ngay các vụ việc bức xúc, tránh kéo dài.

Theo đánh giá của ngành y tế TP.HCM, việc người dân có công cụ phản ánh thuận tiện và được phản hồi kịp thời không chỉ giúp nâng cao chất lượng phục vụ mà còn tạo áp lực tích cực buộc các cơ sở y tế phải thay đổi.

Sở Y tế TP.HCM cho rằng đây không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là bước đổi mới trong quản trị ngành y theo hướng minh bạch hơn, trách nhiệm hơn và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Kim Dung-CTV Nguyễn Tuyết/VOV-TP.HCM
Tầm soát thay vì chờ bệnh, bài toán tiết kiệm hàng tỷ đồng cho y tế TP.HCM
Tầm soát thay vì chờ bệnh, bài toán tiết kiệm hàng tỷ đồng cho y tế TP.HCM

VOV.VN - Ngày 8/4, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý đề án tổ chức khám sức khỏe và khám sàng lọc cho người dân của thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đề án hướng tới mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, được khám tầm soát ít nhất một lần mỗi năm nhằm phát hiện sớm bệnh lý và giảm gánh nặng chi phí.

VOV.VN - Ngày 8/4, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý đề án tổ chức khám sức khỏe và khám sàng lọc cho người dân của thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đề án hướng tới mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, được khám tầm soát ít nhất một lần mỗi năm nhằm phát hiện sớm bệnh lý và giảm gánh nặng chi phí.

Tin tưởng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục có quyết sách củng cố y tế cơ sở

VOV.VN - Trên cơ sở các định hướng của Trung ương về chăm lo sức khỏe nhân dân từ tuyến ban đầu, đội ngũ y tế cơ sở ở TP.HCM kỳ vọng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ có những quyết sách cụ thể hơn, tạo điều kiện để trạm y tế thực hiện tốt vai trò “gác cổng” của hệ thống y tế.

VOV.VN - Trên cơ sở các định hướng của Trung ương về chăm lo sức khỏe nhân dân từ tuyến ban đầu, đội ngũ y tế cơ sở ở TP.HCM kỳ vọng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ có những quyết sách cụ thể hơn, tạo điều kiện để trạm y tế thực hiện tốt vai trò “gác cổng” của hệ thống y tế.

Vững tuyến y tế cơ sở: Chiến lược dài hơi của “siêu đô thị” TP.HCM

VOV.VN - Ngành y tế tại “siêu đô thị” TP.HCM đang kiên trì triển khai chiến lược hỗ trợ tuyến cơ sở theo hướng bài bản, có trọng tâm và dài hơi.

VOV.VN - Ngành y tế tại “siêu đô thị” TP.HCM đang kiên trì triển khai chiến lược hỗ trợ tuyến cơ sở theo hướng bài bản, có trọng tâm và dài hơi.

