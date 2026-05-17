Ngập cục bộ nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Ninh gây nguy cơ sạt lở

Chủ Nhật, 12:41, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn liên tiếp từ rạng sáng 17/5 khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập úng cục bộ. Lực lượng chức năng ứng trực, sẵn sàng di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng. 

Trong những ngày qua, trên địa bàn xã miền núi Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh) xuất hiện mưa lớn diện rộng. Đặc biệt từ đêm 16, rạng sáng 17/5, mưa to kéo dài, nước từ trên các khe núi cao đổ xuống cuồn cuộn, mực nước suối dâng nhanh, dòng chảy xiết.

Trên Quốc lộ 18C qua địa bàn xã Hoành Mô và các tuyến đường liên thôn đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá, nhiều khu vực trũng cạnh sông suối ngập úng cục bộ.

Quốc lộ 18C trên địa bàn xã Hoành Mô xuất hiện 1 số điểm sạt lở đất

Trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá vào nhà dân, cán bộ chiến sĩ Lâm trường 155 đóng chân trên địa bàn xã Hoành Mô phối hợp địa phương xuống các thôn bản tuyên truyền, vận động 3 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, cô lập sơ tán người và tài sản thiết yếu đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng cũng đang ứng trực tại các điểm ngầm tràn, cảnh báo người dân không vượt qua khi lũ lớn. Đến 10h sáng 17/5, trên địa bàn nhiều xã vùng núi của Quảng Ninh vẫn có mưa lớn rải rác. 

Các bộ chiến sĩ tiếp cận hỗ trợ các hộ dân có nguy cơ ngập úng tại xã Hoành Mô
Khu vực khu dân cư Hùng Thắng, phường Bãi Cháy ngập úng cục bộ lúc 6h sáng nay
Sân khấu sự kiện âm nhạc tại Quảng trường 30/10 phường Hạ Long ngập cục bộ lúc rạng sáng
Lực lượng chức năng ứng trực tại các ngầm tràn

Còn tại các khu vực đô thị, tình trạng ngập úng cũng diễn ra cục bộ nhiều nơi, như phường Hạ Long, Hồng Gai, Bãi Cháy… Nước tràn từ đồi cao xuống khu dân cư dưới chân. Tại nhiều khu đô thị đang xây dựng, nước ngập từ 10-20cm, tràn vào nhà ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của nhiều hộ dân. Theo ghi nhận tại phần lớn các điểm ngập úng, nước rút nhanh sau khi mưa ngừng.

PV/VOV-Đông Bắc
