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Công an tỉnh Lào Cai khởi tố lái xe ô tô có nồng độ cồn, gây tai nạn chết người

Thứ Năm, 18:01, 27/08/2026
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VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Vinh Quang về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Quang điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, gây tai nạn khiến một người tử vong.

Cụ thể, khoảng 4 giờ 15 phút ngày 24/8, tại nút giao giữa đường Chiềng On và đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 4E), thuộc tổ 22, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô do Phan Vinh Quang (SN 2006, trú tại thôn Tả Van Dáy, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) điều khiển và một xe mô tô. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe mô tô tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng.

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Cơ quan CSĐT tiến hành các quyết định tố tụng đối với bị can.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, Phan Vinh Quang điều khiển xe ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn 0,722 mg/l; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đến đường giao nhau không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, dẫn đến đâm va với xe mô tô do anh Bùi T. H điều khiển.

Quá trình xác minh cho thấy, Phan Vinh Quang làm nghề lái xe taxi, công việc đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho hành khách và những người cùng tham gia giao thông. Tuy nhiên, trong vụ việc này, việc điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn và không chấp hành các quy định về giao thông đường bộ đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Vinh Quang về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc trong thời gian 3 ngày thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an trong tiếp nhận, giải quyết các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm; đồng thời góp phần làm rõ trách nhiệm của người vi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh khỏi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn.jpg

Khởi tố bị can gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn, sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Điền, thành phố Huế để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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