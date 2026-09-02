English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Thứ Tư, 18:42, 02/09/2026

Ngày cuối nghỉ lễ 2/9, cửa ngõ phía Tây TP.HCM đông đúc, cao tốc chạy 100km/h

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Chiều 2/9, ngày cuối kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện đổ về TP.HCM tăng cao so với buổi sáng. Dù vậy, tình hình giao thông tại các cửa ngõ phía Đông và Tây vẫn duy trì trạng thái thông thoáng, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Vợ chồng chị Châu Thị Mỹ Nguyên, ngụ phường Hiệp Bình, TP.Thủ Đức cũ, xuất phát từ quê Phú Yên về TP.HCM từ sáng sớm. Sau gần 9 giờ lái xe, đến 16h, gia đình chị đã đến cao tốc Long Thành - Dầu Giây và tuyến đường này khá thông thoáng.

ngay cuoi nghi le 2 9, cua ngo phia tay tp.hcm dong duc, cao toc chay 100km h hinh anh 1
Chiều 2/9, tuyến đường cao tốc Long Thành- Dầu Giây cửa ngõ phía Đông vào TP.HCM đường khá thông thoáng

"Gia đình tôi đang đi trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây hướng từ Phan Thiết về Thành phố Hồ Chí Minh, đường đang thông thoáng. Vận tốc mình đang đi là 100km/h. Vào ngày lễ mà đi như thế này thì rất là thoải mái, không có tình trạng kẹt xe", chị Nguyên chia sẻ.

Khác với các tuyến đường lớn ở cửa ngõ phía Đông, khu vực phía Tây đón dòng người từ Đồng bằng sông Cửu Long trở lại thành phố chủ yếu bằng xe máy. Từ 14h30, lượng phương tiện bắt đầu tăng dần do người dân trở lại để chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Gia đình chị Kim, ngụ phường Diên Hồng, Quận 10 cũ, chạy xe máy từ An Giang lên TP.HCM mất khá nhiều thời gian do di chuyển chậm qua đoạn Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh (Long An cũ).

Tuy nhiên, khi đến nút giao cửa ngõ phía Tây đoạn vào đường Võ Văn Kiệt, dù xe đông nhưng chỉ ùn ứ cục bộ: "Ở cửa ngõ phía Tây, tôi thấy cũng có lúc kẹt xe, lúc chạy bình thường, chỉ có vài đoạn nhỏ kẹt cục bộ, xong rồi cũng chạy thoáng bình thường".

ngay cuoi nghi le 2 9, cua ngo phia tay tp.hcm dong duc, cao toc chay 100km h hinh anh 2
Cuổi giờ chiều 2/9, các tuyến đường dẫn vào TP.HCM trở nên đông đúc như QL1A (đường Lê Khả Phiêu) (Ảnh: Ngọc Anh)

Chung nhận định như chị Kim, anh Ân, ngụ ở phường An Lạc, quận Bình Tân cũ khởi hành từ TP.Cần Thơ lúc trưa cho biết, có vài điểm xe đông trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ). Nhờ Cảnh sát giao thông điều phối linh hoạt nên việc di chuyển lên cửa ngõ phía Tây diễn ra thuận lợi.

"Tôi thấy năm nay đường thoáng hơn mọi năm, năm trước tôi thấy đông xe hơn. Dịp lễ năm trước, tôi lên Sài Gòn (TP.HCM) thì bị kẹt xe từ khúc Cần Thơ lên tới đây luôn. Lễ năm nay thì không có đông, năm nay người ta về ít hay sao mà lên cũng ít luôn. Tôi thấy lực lượng chức năng điều tiết giao thông ở đoạn qua tỉnh Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ) chỗ mấy đèn đỏ. Họ cho người dân lên, cho nó hết xe cộ, cho nó đừng kẹt cũng thuận lợi", chị Kim cho hay.

Bên trong khu vực nội đô trung tâm TP.HCM, giao thông duy trì ổn định. Riêng các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất, lượng xe đông do hành khách từ miền Bắc và miền Trung bay vào TP.HCM. Dù vậy, tại khu vực ga T1 và T3, lượng khách ra vào ổn định, an ninh được kiểm soát chặt chẽ, không xảy ra cảnh chen lấn hay quá tải.

Một số hình ảnh tại các tuyến đường giao thông ở TP.HCM:

ngay cuoi nghi le 2 9, cua ngo phia tay tp.hcm dong duc, cao toc chay 100km h hinh anh 3
Cửa ngõ phía Đông thông thoáng, phương tiện di chuyển thuận tiện.
ngay cuoi nghi le 2 9, cua ngo phia tay tp.hcm dong duc, cao toc chay 100km h hinh anh 4
Dự báo đến tối, cao tốc Long Thành - Dầu Giây sẽ đông đúc hơn.
ngay cuoi nghi le 2 9, cua ngo phia tay tp.hcm dong duc, cao toc chay 100km h hinh anh 5
Tương tự, tại các cửa ngõ phía tây, lưu lượng xe cộ đông nhưng phương tiện vẫn di chuyển có trật tự (Ảnh: Ngọc Anh).
ngay cuoi nghi le 2 9, cua ngo phia tay tp.hcm dong duc, cao toc chay 100km h hinh anh 6
Xe từ các tỉnh ĐBSCL đi qua QL1A về Thành phố (Ảnh: Ngọc Anh).
ngay cuoi nghi le 2 9, cua ngo phia tay tp.hcm dong duc, cao toc chay 100km h hinh anh 7
Từ 14h30, lượng xe gắn máy từ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đổ về TP.HCM đã bắt đầu tăng dần (Ảnh: Ngọc Anh)
ngay cuoi nghi le 2 9, cua ngo phia tay tp.hcm dong duc, cao toc chay 100km h hinh anh 8
Nhiều người mệt mỏi sau hành trình di chuyển dài.
ngay cuoi nghi le 2 9, cua ngo phia tay tp.hcm dong duc, cao toc chay 100km h hinh anh 9
Phà Cát Lái đông đúc dần về chiều.
ngay cuoi nghi le 2 9, cua ngo phia tay tp.hcm dong duc, cao toc chay 100km h hinh anh 10
Hành khách tại bến xe Miền Tây.
ngay cuoi nghi le 2 9, cua ngo phia tay tp.hcm dong duc, cao toc chay 100km h hinh anh 11
Sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.
Lệ Hằng-Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Cầu thủ Thái Lan buồn bã khi thua ĐT Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026

THỂ THAO

Cầu thủ Thái Lan buồn bã khi thua ĐT Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026

Dương Thuật/VOV.VN
Cầu thủ Thái Lan buồn bã khi thua ĐT Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026

THỂ THAO

Cầu thủ Thái Lan buồn bã khi thua ĐT Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026
Biển người ở Mỹ Đình ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

THỂ THAO

Biển người ở Mỹ Đình ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng ĐT Việt Nam nâng cúp vô địch ASEAN Cup 2026

THỂ THAO

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng ĐT Việt Nam nâng cúp vô địch ASEAN Cup 2026
Quang Hải lập kỳ tích ở ASEAN Cup, dành tặng HCV vô địch cho con trai

THỂ THAO

Quang Hải lập kỳ tích ở ASEAN Cup, dành tặng HCV vô địch cho con trai
Đội tuyển Việt Nam và hành trình 4 lần bước lên đỉnh Đông Nam Á

THỂ THAO

Đội tuyển Việt Nam và hành trình 4 lần bước lên đỉnh Đông Nam Á