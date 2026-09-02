Ngày cuối nghỉ lễ 2/9, cửa ngõ phía Tây TP.HCM đông đúc, cao tốc chạy 100km/h

Vợ chồng chị Châu Thị Mỹ Nguyên, ngụ phường Hiệp Bình, TP.Thủ Đức cũ, xuất phát từ quê Phú Yên về TP.HCM từ sáng sớm. Sau gần 9 giờ lái xe, đến 16h, gia đình chị đã đến cao tốc Long Thành - Dầu Giây và tuyến đường này khá thông thoáng.

Chiều 2/9, tuyến đường cao tốc Long Thành- Dầu Giây cửa ngõ phía Đông vào TP.HCM đường khá thông thoáng

"Gia đình tôi đang đi trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây hướng từ Phan Thiết về Thành phố Hồ Chí Minh, đường đang thông thoáng. Vận tốc mình đang đi là 100km/h. Vào ngày lễ mà đi như thế này thì rất là thoải mái, không có tình trạng kẹt xe", chị Nguyên chia sẻ.

Khác với các tuyến đường lớn ở cửa ngõ phía Đông, khu vực phía Tây đón dòng người từ Đồng bằng sông Cửu Long trở lại thành phố chủ yếu bằng xe máy. Từ 14h30, lượng phương tiện bắt đầu tăng dần do người dân trở lại để chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Gia đình chị Kim, ngụ phường Diên Hồng, Quận 10 cũ, chạy xe máy từ An Giang lên TP.HCM mất khá nhiều thời gian do di chuyển chậm qua đoạn Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh (Long An cũ).

Tuy nhiên, khi đến nút giao cửa ngõ phía Tây đoạn vào đường Võ Văn Kiệt, dù xe đông nhưng chỉ ùn ứ cục bộ: "Ở cửa ngõ phía Tây, tôi thấy cũng có lúc kẹt xe, lúc chạy bình thường, chỉ có vài đoạn nhỏ kẹt cục bộ, xong rồi cũng chạy thoáng bình thường".

Cuổi giờ chiều 2/9, các tuyến đường dẫn vào TP.HCM trở nên đông đúc như QL1A (đường Lê Khả Phiêu) (Ảnh: Ngọc Anh)

Chung nhận định như chị Kim, anh Ân, ngụ ở phường An Lạc, quận Bình Tân cũ khởi hành từ TP.Cần Thơ lúc trưa cho biết, có vài điểm xe đông trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ). Nhờ Cảnh sát giao thông điều phối linh hoạt nên việc di chuyển lên cửa ngõ phía Tây diễn ra thuận lợi.

"Tôi thấy năm nay đường thoáng hơn mọi năm, năm trước tôi thấy đông xe hơn. Dịp lễ năm trước, tôi lên Sài Gòn (TP.HCM) thì bị kẹt xe từ khúc Cần Thơ lên tới đây luôn. Lễ năm nay thì không có đông, năm nay người ta về ít hay sao mà lên cũng ít luôn. Tôi thấy lực lượng chức năng điều tiết giao thông ở đoạn qua tỉnh Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ) chỗ mấy đèn đỏ. Họ cho người dân lên, cho nó hết xe cộ, cho nó đừng kẹt cũng thuận lợi", chị Kim cho hay.

Bên trong khu vực nội đô trung tâm TP.HCM, giao thông duy trì ổn định. Riêng các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất, lượng xe đông do hành khách từ miền Bắc và miền Trung bay vào TP.HCM. Dù vậy, tại khu vực ga T1 và T3, lượng khách ra vào ổn định, an ninh được kiểm soát chặt chẽ, không xảy ra cảnh chen lấn hay quá tải.

Một số hình ảnh tại các tuyến đường giao thông ở TP.HCM:

Cửa ngõ phía Đông thông thoáng, phương tiện di chuyển thuận tiện.

Dự báo đến tối, cao tốc Long Thành - Dầu Giây sẽ đông đúc hơn.

Tương tự, tại các cửa ngõ phía tây, lưu lượng xe cộ đông nhưng phương tiện vẫn di chuyển có trật tự (Ảnh: Ngọc Anh).

Xe từ các tỉnh ĐBSCL đi qua QL1A về Thành phố (Ảnh: Ngọc Anh).

Từ 14h30, lượng xe gắn máy từ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đổ về TP.HCM đã bắt đầu tăng dần (Ảnh: Ngọc Anh)

Nhiều người mệt mỏi sau hành trình di chuyển dài.

Phà Cát Lái đông đúc dần về chiều.

Hành khách tại bến xe Miền Tây.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.