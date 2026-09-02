Khu vui chơi, địa chỉ đỏ tại TP.HCM đông đúc, nhộn nhịp trong ngày Quốc khánh

Các khu vui chơi tấp nập

Từ sáng sớm, khu vực trước cổng Thảo Cầm Viên (phường Sài Gòn, thuộc Quận 1 cũ) đã tấp nập người dân.

Thảo Cầm Viên đông nghịt người dân đổ về vui chơi, tham quan (Ảnh: Duy Phương)

Khu vực bán vé, dòng người xếp hàng dài chờ đợi tới lượt. Để giảm tải, Thảo Cầm Viên đặt bảng mua vé trực tuyến bằng mã QR phía bên ngoài. Nhân viên túc trực tận tình hướng dẫn người dân.

Hàng dài người đứng xếp hàng tại khu vực bán vé (Ảnh: Duy Phương)

Thảo Cầm Viên đông nghịt người dân đổ về vui chơi, tham quan (Ảnh: Duy Phương)

Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ tới Thảo Cầm Viên để vui chơi do không gian thoáng đãng, có nhiều cây xanh. Chị Phạm Thị Diễm (ngụ phường Dĩ An, thuộc tỉnh Bình Dương cũ) cùng gia đình không đi chơi xa vì sợ cảnh kẹt xe, đông đúc nên đưa con tới đây để tìm hiểu các loài thú.

"Tôi muốn đưa các bé đến đây tham quan, xem các loài thú. Hôm nay Thảo Cầm Viên đông và nhộn nhịp hơn ngày thường. Đây là lần đầu gia đình tôi đến vào dịp lễ, còn bình thường hầu như tháng nào cũng ghé", chị Diễm cho biết.

Đường sách TP.HCM đông đúc, nhộn nhịp, trang trí rợp bóng cờ đỏ sao vàng (Ảnh: Duy Phương)

Tranh thủ ngày lễ được miễn phí vé xe buýt và metro, gia đình ông Hồ Phước Vĩnh Tùng (ngụ phường Long Trường, thuộc TP Thủ Đức cũ) đến Đường sách TP.HCM để vui chơi, tham quan. Nơi đây cũng trang trí bằng những tấm áp phích chào mừng Lễ Quốc khánh, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp.

Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng chăm chú xem kỹ từng cuốn sách trong không gian trưng bày (Ảnh: Duy Phương)

Chậm rãi xem kỹ từng cuốn sách tại không gian trưng bày các tác phẩm về Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh, Di sản Hồ Chí Minh và những nhân vật lịch sử, ông Tùng cho biết cảm nhận niềm tự hào trong ngày này, đồng thời rất vui mừng vì Thành phố ngày một phát triển.

"Tôi cảm nhận không khí rất hân hoan, yên bình. Nhân dịp Quốc khánh, tôi mong thành phố ngày càng phát triển, trở thành một trung tâm lớn của khu vực và sớm đạt được mục tiêu đó", ông Tùng bày tỏ.

Tự hào tìm về địa chỉ đỏ

Dinh Độc lập (Hội trường Thống Nhất) là di tích lịch sử có ý nghĩa đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2/9. Trong ngày này, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước tìm về đây để tham quan, chụp hình lưu niệm.

Dinh Độc lập đón hàng ngàn du khách trong và ngoài nước (Ảnh: Duy Phương)

Vợ chồng bà Trần Thị Thu Hà dù đã lớn tuổi, lại ở xa trung tâm nhưng vẫn tới đây để đón Lễ Quốc khánh và cảm nhận không khí nhộn nhịp, vui tươi trong ngày này. Theo bà Hà, thay vì cùng con cháu đi du lịch xa, vợ chồng bà tìm về địa chỉ đỏ này để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc.

Gia đình bà Trần Thị Thu Hà đến Dinh Độc lập để ôn lại truyền thống lịch sử (Ảnh: Duy Phương)

Cầm trên tay chiếc quạt và tấm khăn in màu cờ đỏ sao vàng, bà Hà xúc động cho biết người dân Thành phố luôn nhớ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Dịp lễ 2/9 là thời điểm thiêng liêng để tưởng nhớ về công lao to lớn của ông cha.

"Ông cha ta đã dày công xây dựng lên đất nước. Mong lớp trẻ đừng lãng quên, luôn luôn giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước. Được sống trong hòa bình, tự do, tận hưởng không khí bình yên thế này thì phải nâng niu, quyết tâm giữ gìn", bà Hà bày tỏ.

Nhiều bạn trẻ tìm về địa chỉ đỏ để lưu giữ những tấm hình đẹp trong ngày lễ thiêng liêng (Ảnh: Duy Phương)

Là một người thuộc thế hệ trẻ, bạn Trần Ngọc Khánh tự hào khoác lên vai tấm khăn màu cờ Tổ quốc để chụp hình lưu niệm, tìm về Dinh Độc lập để ôn lại truyền thống lịch sử của dân tộc. Mặc dù đã nhiều lần tới đây, nhưng lần nào bạn Khánh cũng có những cảm xúc đặc biệt.

"Bao nhiêu lần thì em vẫn thấy yêu nước hơn, mang lá cờ Việt Nam để cho nhiều người nước ngoài biết tới", bạn Khánh cho biết.

Dự kiến, trong hai ngày 1 và 2/9, Hội trường Thống Nhất đón khoảng 24.000-25.000 lượt khách, tương đương hoặc tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.