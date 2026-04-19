Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp - thị trường lao động 2026

Chương trình quy tụ 71 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hơn 300 ngành đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp. Đồng thời, 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp với hơn 3.000 vị trí việc làm thuộc các lĩnh vực như cơ khí - chế tạo, logistics, tự động hóa, xây dựng, dịch vụ, thương mại… Sự kiện cũng thu hút hơn 12.000 học sinh cuối cấp THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội đến tham quan, trải nghiệm.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đây là năm thứ 7 Sở tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Các đại biểu tham dự sự kiện

Theo ông Hiền, với quy mô dân số lớn và nền kinh tế năng động của Thủ đô, việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là chiến lược lâu dài nhằm nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tăng năng suất lao động, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại và bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Ngày hội là cơ hội để học sinh trải nghiệm thực tế, tìm hiểu ngành nghề, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình

Trong khuôn khổ sự kiện, 71 cơ sở giáo dục nghề nghiệp bố trí nhiều gian hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau, tổ chức trình diễn kỹ năng nghề, trưng bày mô hình, thiết bị đào tạo, giới thiệu phương pháp giảng dạy và nhu cầu nhân lực của từng ngành nghề.

Bà Hoàng Thị Lan Hương, Phó Trưởng khoa Tin học và Công nghệ Truyền hình, Trường Cao đẳng Truyền hình cho biết, thông qua ngày hội, học sinh được trải nghiệm các lĩnh vực đào tạo như quay phim, sản xuất nội dung số, dẫn chương trình, thiết kế đồ họa, báo chí - truyền thông, công nghệ điện ảnh… Qua đó giúp học sinh có thêm góc nhìn và định hướng nghề nghiệp phù hợp trong bối cảnh công nghệ và truyền thông số phát triển mạnh mẽ.

Các đại biểu tham quan gian hàng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Sự kiện thu hút đông đảo học sinh THCS, THPT tham gia tìm hiểu thông tin, trải nghiệm mô hình “thị trường lao động” thu nhỏ tại các gian hàng. Nhiều học sinh bày tỏ sự hào hứng khi được trực tiếp tiếp cận trang thiết bị, mô hình đào tạo và được tư vấn lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích.

Những hoạt động trải nghiệm thực tiễn tại Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động năm 2026 không chỉ giúp học sinh định hướng nghề nghiệp từ sớm, mà còn khẳng định vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.