Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp - thị trường lao động 2026

Chủ Nhật, 14:56, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 19/4, tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Đông Anh (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động năm 2026, nhằm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch của thành phố.

Chương trình quy tụ 71 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hơn 300 ngành đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp. Đồng thời, 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp với hơn 3.000 vị trí việc làm thuộc các lĩnh vực như cơ khí - chế tạo, logistics, tự động hóa, xây dựng, dịch vụ, thương mại… Sự kiện cũng thu hút hơn 12.000 học sinh cuối cấp THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội đến tham quan, trải nghiệm.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đây là năm thứ 7 Sở tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

ngay hoi gan ket giao duc nghe nghiep - thi truong lao dong 2026 hinh anh 1
Các đại biểu tham dự sự kiện

Theo ông Hiền, với quy mô dân số lớn và nền kinh tế năng động của Thủ đô, việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là chiến lược lâu dài nhằm nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tăng năng suất lao động, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại và bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Ngày hội là cơ hội để học sinh trải nghiệm thực tế, tìm hiểu ngành nghề, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

ngay hoi gan ket giao duc nghe nghiep - thi truong lao dong 2026 hinh anh 2
PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình

Trong khuôn khổ sự kiện, 71 cơ sở giáo dục nghề nghiệp bố trí nhiều gian hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau, tổ chức trình diễn kỹ năng nghề, trưng bày mô hình, thiết bị đào tạo, giới thiệu phương pháp giảng dạy và nhu cầu nhân lực của từng ngành nghề.

Bà Hoàng Thị Lan Hương, Phó Trưởng khoa Tin học và Công nghệ Truyền hình, Trường Cao đẳng Truyền hình cho biết, thông qua ngày hội, học sinh được trải nghiệm các lĩnh vực đào tạo như quay phim, sản xuất nội dung số, dẫn chương trình, thiết kế đồ họa, báo chí - truyền thông, công nghệ điện ảnh… Qua đó giúp học sinh có thêm góc nhìn và định hướng nghề nghiệp phù hợp trong bối cảnh công nghệ và truyền thông số phát triển mạnh mẽ.

ngay hoi gan ket giao duc nghe nghiep - thi truong lao dong 2026 hinh anh 3
Các đại biểu tham quan gian hàng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Sự kiện thu hút đông đảo học sinh THCS, THPT tham gia tìm hiểu thông tin, trải nghiệm mô hình “thị trường lao động” thu nhỏ tại các gian hàng. Nhiều học sinh bày tỏ sự hào hứng khi được trực tiếp tiếp cận trang thiết bị, mô hình đào tạo và được tư vấn lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích.

Những hoạt động trải nghiệm thực tiễn tại Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động năm 2026 không chỉ giúp học sinh định hướng nghề nghiệp từ sớm, mà còn khẳng định vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

CTV Anh Kiệt/VOV.VN
Tag: Giáo dục nghề nghiệp thị trường lao động dạy nghề
Đẩy mạnh kết nối nhà trường – doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên
VOV.VN - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội vừa tổ chức Ngày hội việc làm Job Fair 2026 với chủ đề “Career Path”, thu hút đông đảo doanh nghiệp và sinh viên tham gia, tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với thị trường lao động.

Kết nối việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ công an

VOV.VN - Hôm nay (4/2), tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Sở Nội vụ và Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Đồng hành tư vấn, hướng nghiệp cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô” năm 2026, nhằm hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, kết nối việc làm cho chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Khai trương Cổng thông tin việc làm Hà Nội: Kết nối cung cầu lao động trực tuyến

VOV.VN - Ngày 16/12, Thành phố Hà Nội tổ chức khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội và Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Công nghệ thông tin.

