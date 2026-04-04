Hỗ trợ 600 triệu đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã tại miền núi Đà Nẵng

Xã miền núi Tây Giang, thành phố Đà Nẵng có hơn 90% dân số là người Cơ Tu, đời sống còn nhiều khó khăn.

Công trình "Ánh sáng vùng biên" được khánh thành

Tại chương trình, các đơn vị đã khánh thành và bàn giao “Nhà nhân ái” cho 1 hộ gia đình thanh niên hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn A Zứt; khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” tại tuyến đường thôn Z’rượt đến thôn Acấp xã Tây Giang.

Chương trình "bữa cơm cho em"

200 suất quà được trao tặng đến người dân hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi nghèo. Các đơn vị còn triển khai “Bữa cơm cho em” và gian hàng “0 đồng” miễn phí cho người dân; hỗ trợ chăn, áo ấm, đồ dùng nhu yếu phẩm tặng trẻ em trường mầm non Atiêng; trao máy lọc nước, bồn nước, tivi cho xã Tây Giang. Tổng giá trị các hoạt động gần 600 triệu đồng.

Trẻ em hoàn cảnh khó khăn ở xã miền núi Tây Giag được hỗ trợ sữa

Hoạt động này nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên và cán bộ, chiến sĩ trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho nhân dân, thanh thiếu niên tại địa bàn các xã biên giới.

Tặng quà cho già làng, người có uy tín tại thôn Arớt

Gian hàng không đồng miễn phí cho người dân miền núi.

Thành Đoàn Đà Nẵng tặng quà cho trẻ em Cơ Tu

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết: “Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố quyết tâm triển khai nhiều đội hình, đặc biệt là công tác tình nguyện có trọng điểm, để từ đó các bạn kêu gọi các nguồn lực đóng góp và chia sẻ vật chất đến cho bà con, đặc biệt là những vùng khó khăn, miền núi, đem lại ánh sáng, đem lại trường học đẹp khang trang hơn cho các em thiếu nhi ".