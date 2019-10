Nghệ An, Hà Tĩnh: 28 gia đình trình báo mất liên lạc với thân nhân

Tối 28/10, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua rà soát đến thời điểm hiện tại đã có 18 gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An trình báo về việc mất liên lạc với người thân khi đi Anh.

Những gia đình này trình báo mất liên lạc với con chủ yếu vào hai ngày 22 và 23/10. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, đồng thời xác minh, thu thập các thông tin về những trường hợp mất liên lạc gửi Bộ Ngoại giao, thậm chí cử cán bộ tham gia với Bộ Ngoại giao để sang Anh xác định…

Trong khi đó, tại địa bàn Hà Tĩnh, qua rà soát đã có 10 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân. Những trường hợp này ở các huyện: Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Nghi Xuân. Như vậy, số gia đình trình báo về việc mất liên lạc với người thân trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh không ngừng tăng trong những ngày qua. Hiện tại, tổng địa bàn 2 tỉnh đã có 28 trường hợp.

Cũng trong ngày 28/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương, cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện một số nội dung khẩn liên quan đến vụ 39 thi thể trong container tại Anh. Trong đó có nội dung yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An phải chủ động nắm chắc tình hình có liên quan, phối hợp với các địa phương, khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc để tham mưu cấp ủy, chính quyền có các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật; Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là các địa phương có người thiệt mạng trong vụ việc nêu trên (nếu có). Tiến hành điều tra, đấu tranh, triệt phá các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Ngoại vụ Nghệ An đã lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, đơn vị này cũng đã có công văn hỏa tốc gửi UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh về việc xử lý thông tin liên quan đến 39 người chết trong container tại Anh.

Cụ thể, để kịp thời thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân theo đúng quy định trong trường hợp có người Việt là nạn nhân trong vụ việc, Sở Ngoại vụ Nghệ An đề nghị UBND các huyện, thành, thị hướng dẫn gia đình các công dân có liên quan đến vụ việc thực hiện các nội dung như: Gửi đơn đề nghị giúp đỡ (theo mẫu kèm theo), cung cấp các giấy tờ liên quan đến công dân cần hỗ trợ như: Bản chụp giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, ảnh…

Trước đó, rạng sáng 23/10, cơ quan cứu thương hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London của Anh, nhận được cuộc gọi trình báo về một phát hiện ghê rợn bên trong thùng container trên chiếc xe đang đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays. Khi các nhân viên y tế mở cửa thùng xe, họ phát hiện thi thể 38 người lớn và một thiếu niên, được cho là người nhập cư.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp để thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trên xe container tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex hôm 23/10. Đại sứ quán sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.

Hiện tại, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang khẩn trương rà soát xác minh làm rõ thông tin./.