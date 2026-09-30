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Nghệ An hỗ trợ 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Thứ Tư, 16:12, 30/09/2026
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VOV.VN - Từ ngày 1/1/2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thuộc diện quy định được hỗ trợ 2 triệu đồng/người. Nghệ An cũng triển khai hỗ trợ sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh, sơ sinh.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 851/KH-UBND ngày 14/9/2026 về thực hiện chính sách hỗ trợ khi sinh con; sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh, sơ sinh trên địa bàn tỉnh.

nghe an ho tro 2 trieu dong cho phu nu sinh du 2 con truoc 35 tuoi hinh anh 1
Nghệ An hỗ trợ 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thuộc diện quy định. (Ảnh: Minh Châu).

Theo kế hoạch, mức hỗ trợ khi sinh con là 2 triệu đồng/người. Đối tượng được hỗ trợ gồm phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Mỗi phụ nữ chỉ được hưởng một mức hỗ trợ nếu đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng.

Chính sách áp dụng từ ngày 1/7/2026 đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người sinh con thuộc diện hỗ trợ. Với hai nhóm còn lại, trong đó có phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, thời điểm thực hiện từ ngày 1/1/2027.

Cùng với hỗ trợ khi sinh con, Nghệ An đặt mục tiêu 100% phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hỗ trợ sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh, sơ sinh.

Phụ nữ mang thai được sàng lọc 4 bệnh gồm hội chứng Down, Edwards, Patau và Thalassemia; mức thanh toán thực tế, tối đa 900.000 đồng/trường hợp. Trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh gồm suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bệnh tim bẩm sinh, với mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/trường hợp.

Từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, chính sách hỗ trợ sàng lọc áp dụng cho các nhóm theo kế hoạch, trong đó có hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; người dân tại thôn đặc biệt khó khăn và xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Từ ngày 1/1/2027, việc hỗ trợ thực hiện theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP và Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035. Sở Y tế được giao chủ trì phối hợp với UBND cấp xã tổ chức triển khai, rà soát đối tượng và giám sát chất lượng dịch vụ.

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Dự kiến hỗ trợ 2 triệu đồng/phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

VOV.VN - Nhằm duy trì mức sinh thay thế, mức hỗ trợ tài chính khi sinh con theo quy định tại điểm b,c,d khoản 1 Điều 14 Luật Dân số dự kiến sẽ là 2 triệu đồng/người/lần sinh. Đó là nội dung đáng chú ý trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số.

Bá Thăng/VOV.VN
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