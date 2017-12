Nghệ An không bắn pháo hoa Tết, để kinh phí ủng hộ người nghèo

Những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đều tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán nhằm tạo thêm không khí vui Tết đón Xuân cho người dân.

Tuy nhiên, do trong năm 2017, tỉnh Nghệ An cũng như nhiều địa phương khác phải chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra nên tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống người dân trên tất cả các mặt.

Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, căn cứ vào các chủ trương của Bộ Chính trị mới đây cũng như căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã quyết định không bắn pháo hoa trong dịp Tết Âm lịch mà dành kinh phí đó để ủng hộ những người nghèo và góp vào Tết cho người nghèo./.

