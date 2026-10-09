Nghệ An lên kế hoạch giải phóng mặt bằng Khu trung tâm hành chính tỉnh

Trao đổi với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), sáng 9/10, đại diện UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã nhận được đề xuất trên.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò. (Ảnh: Hải Chi).

Theo đó, Văn bản đề nghị của Sở Xây dựng Nghệ An căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An theo phương thức đối tác công tư, công văn của UBND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh “về phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc.

Để công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng diễn ra đúng quy định, Sở Xây dưng đề nghị UBND tỉnh xem xét giao Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, chủ trì, làm đầu mối điều phối chung việc triển khai giải phóng mặt bằng toàn khu theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt; phối hợp với UBND phường Vinh Lộc, UBND xã Đông Lộc và các sở, ngành liên quan xây dựng tiến độ tổng thể, kế hoạch bàn giao mặt bằng theo từng khu vực, bảo đảm kết nối với tiến độ chuẩn bị và thực hiện dự án Trung tâm hành chính.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cũng có nhiệm vụ triển khai cắm mốc ranh giới quy hoạch theo hồ sơ do Sở Xây dựng Nghệ An cung cấp.

Đối với UBND phường Vinh Lộc và UBND xã Đông Lộc được đề nghị giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tương ứng với phạm vi địa giới trên địa bàn; trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc theo quy định, gồm rà soát hiện trạng, nguồn gốc đất và tài sản; lập, lấy ý kiến, hoàn thiện và trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức chi trả, bố trí tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng theo tiến độ chung. Các địa phương chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án và cơ quan chuyên môn để bảo đảm thống nhất hồ sơ, trình tự và thời điểm bàn giao mặt bằng.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với địa phương về hồ sơ, trình tự thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung chuyên môn về đất đai.

Sở Tài chính có nhiệm vụ tham mưu cân đối, bố trí và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định; Sở Xây dựng hướng dẫn việc triển khai bảo đảm phù hợp quy hoạch được duyệt và phối hợp xử lý các nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, quy hoạch.

Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An và UBND phường Vinh Lộc, UBND xã Đông Lộc để tổ chức thực hiện. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với nội dung vượt thẩm quyền hoặc ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trước đó, trung tuần tháng 3 vừa qua, Sở Xây dựng Nghệ An đã trình UBND tỉnh Nghệ An tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính tỉnh.

Theo đề xuất, vị trí xây dựng tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc (thuộc Vinh) trên diện tích khoảng 45 ha. Công trình được quy hoạch phục vụ nhu cầu làm việc tập trung của khoảng 2.120 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan cấp tỉnh. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.260 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 2.310 tỉ đồng; chi phí thiết bị khoảng 960 tỉ đồng; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 235 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án và tư vấn khoảng 196 tỉ đồng; phần dự phòng khoảng 556 tỉ đồng.