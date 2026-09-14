Nghệ An phát hiện, xử lý người săn bắt chim trời trái quy định

Ông N.V.T. (SN 1989, trú xóm Điện Yên, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) có hành vi giăng lưới, sử dụng phương tiện để săn bắt chim trời.

Ngày 10/9, Công an xã Hợp Minh chủ trì, phối hợp UBND xã Hợp Minh và Hạt Kiểm lâm Yên Thành kiểm tra, phát hiện hành vi của ông N.V.T.

Ông N.V.T. có hành vi giăng lưới, sử dụng phương tiện để săn bắt chim trời cùng tang vật. ( Ảnh: Công an xã Hợp Minh)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 cá thể chim trời cùng tang vật gồm 8 cọc gỗ, khoảng 200m lưới và một bộ thiết bị phát âm thanh gồm ắc quy, âm ly, 3 loa.

Hai cá thể chim trời còn sống đã được thả về môi trường tự nhiên. Toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật liên quan đã được Công an xã Hợp Minh chuyển Hạt Kiểm lâm Yên Thành để xử lý theo thẩm quyền.

Từ khoảng tháng 8 đến tháng 12 hằng năm là mùa chim di cư, cũng là thời điểm tình trạng giăng lưới, đặt bẫy săn bắt chim trời có nguy cơ gia tăng tại các khu vực ven biển, cửa sông và cánh đồng ở Nghệ An.

Những ngày qua, nhiều địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân tháo dỡ lưới, bẫy và các thiết bị dẫn dụ chim trời, nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt tận diệt các loài chim hoang dã.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã; không sử dụng phương tiện phục vụ việc săn bắt chim trời trái quy định pháp luật.