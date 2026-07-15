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Bảo vệ chim yến trước nạn săn bắt trái phép

Thứ Tư, 22:43, 15/07/2026
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VOV.VN - Tại hội thảo “Bảo tồn chim yến gắn với phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa” diễn ra ngày 15/7 tại Nha Trang (Khánh Hòa), các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp ngăn chặn săn bắt chim yến trái phép, bảo vệ quần thể chim yến và phát triển bền vững ngành yến sào.

Khánh Hòa được xem là "thủ phủ" chim yến của cả nước với 33 đảo yến, 173 hang yến tự nhiên và hơn 1.400 nhà yến trong dân. Tuy nhiên, từ năm 2018, tình trạng săn bắt chim yến trái phép diễn biến ngày càng phức tạp và nhanh chóng lan rộng. Chim yến sau khi bị bắt chủ yếu được bán cho nhà hàng, quán ăn hoặc phục vụ hoạt động phóng sinh.

Theo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa, 18 tháng qua, lực lượng tuần tra của đơn vị đã phát hiện gần 350 vụ giăng lưới bẫy chim yến trái phép, thu giữ hơn 38 nghìn mét lưới. Tình trạng săn bắt không chỉ làm suy giảm quần thể chim yến tự nhiên mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác, chế biến và thương hiệu yến sào của địa phương.

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Hội thảo với sự tham gia của nhiều chuyên gia, đại diện đơn vị, địa phương

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa cho biết: "Công ty đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như phục hồi môi trường sinh sống của chim yến, cải thiện nguồn thức ăn, trồng cây xanh và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong bảo tồn và phát triển quần thể đàn chim yến; đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra chống săn bắt và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm".

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Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng kiến nghị sớm hoàn thiện quy định pháp luật, tăng cường chế tài đối với hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán và tiêu thụ chim yến trái phép; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn chim yến. Theo ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc bảo vệ chim yến cần có sự tham gia của các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, báo chí và người dân để hình thành mạng lưới bảo tồn bền vững.

"Tôi kêu gọi các địa phương có quần thể chim yến phát triển, các viện, trường, doanh nghiệp và cộng đồng cùng đồng hành, tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tuyên truyền kiểm soát săn bắt chim yến trái phép và phát huy hiệu quả mô hình liên kết '5 nhà' để bảo vệ và phát triển bền vững quần thể chim yến - một tài sản sinh học vô giá của đất nước" - ông Phạm Kim Đăng nói.

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Tình trạng săn bắt chim yến trái phép diễn biến ngày càng phức tạp và nhanh chóng lan rộng

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi Việt Nam và Trung Quốc ký Nghị định thư về xuất khẩu tổ yến, triển vọng của ngành Yến là rất lớn. Vì vậy, bảo vệ chim yến cũng chính là bảo vệ một ngành hàng có giá trị xuất khẩu cao. Cùng với hoàn thiện cơ chế quản lý, tỉnh sẽ huy động sự vào cuộc của chính quyền cơ sở và ứng dụng công nghệ để phát hiện, xử lý vi phạm.

“Sự vào cuộc của các địa phương có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm hình thành lực lượng phản ứng nhanh. Chúng tôi yêu cầu các địa phương thành lập tổ công tác; đồng thời, UBND tỉnh cũng thành lập tổ công tác để kiểm tra việc thực thi của các địa phương đối với nội dung này. Bên cạnh đó, sẽ ứng dụng các thiết bị AI trong công tác giám sát, phát hiện hoạt động săn bắt trái phép. Công tác kiểm tra cũng được thực hiện từ gốc, tập trung vào các nhà hàng, cơ sở tiêu thụ để kiểm soát đồng bộ" - ông Trịnh Minh Hoàng nói.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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