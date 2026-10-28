Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thông báo bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá.

Nghệ An rao bán nguyên lô 19 món vàng trang sức không rõ nguồn gốc. (Ảnh minh họa: Al tạo)

Lô tài sản gồm 19 món vàng trang sức các loại như dây chuyền, mặt dây chuyền, nhẫn, bông tai và lắc tay. Đây là tang vật bị tịch thu theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Đội Quản lý thị trường số 11 trong tháng 9/2026.

Theo danh mục, số vàng có hàm lượng từ 9K đến 24K, được xác định không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó, một số dây chuyền và mặt dây chuyền có giá trị từ hơn 15 triệu đồng đến gần 22 triệu đồng mỗi món.

Tổng giá bán niêm yết của 19 món vàng là 150.991.205 đồng. Toàn bộ tài sản được bán nguyên lô, không bán riêng lẻ.

Lô vàng hiện được lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước khu vực XI, số 97 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 27/10 đến hết ngày 2/11/2026.

Thời hạn đăng ký mua tài sản kéo dài đến hết ngày 2/11 tại trụ sở Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An, số 94 đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Phú.

Trường hợp có nhiều người cùng đăng ký mua, cơ quan chức năng sẽ tổ chức bốc thăm công khai để xác định người được quyền mua tài sản vào lúc 9h ngày 3/11/2026. Nếu chỉ có một người đăng ký, người này được quyền mua tài sản.

Người mua tự chịu các chi phí liên quan đến việc vận chuyển tài sản sau khi hoàn tất thủ tục mua.